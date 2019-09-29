İBB’den İstanbul Valiliği ile ilgili yeni açıklama!

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Türkiye Afet Müdahale Planı Toplantısı’na çağrılmadığını açıklamış, o açıklamanın ardından da İstanbul Valiliği, “İBB Başkanı Afet Yönetim ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu’nun doğal üyesidir. Toplantıya katılması görevidir” ifadelerini kullanmıştı.

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İBB’nin sosyal medya hesabından yapılan yeni açıklamada, valiliğin çelişki açıklamalarda bulunduğunu belirtildi.

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‘Zorunlu açıklama’ başlığıyla yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

“İstanbul Valiliğimizce bugün İBB Başkanı Sayın Ekrem İmamoğlu’nun değerlendirmelerine müteakip yapılan yazılı açıklamada çelişkiler üzerine zorunlu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur. Öncelikle ilk açıklamada daveti teyid eden Valiliğimiz bugünkü açıklamasında ise davet teyidi yerine bunun bir ‘görev ve sorumluluk’ olduğunu belirterek ilk açıklamasıyla ters düşmüştür. Bir diğer çelişki ise; Valiliğimiz Büyükşehir Belediye Başkanı’nın İl Afet ve Acil Koordinasyon Kurulu’nun doğal üyesi olduğu ifade etmiştir. Oysa Valiliğimizin bağlı olduğu T.C İçişleri Bakanı Sayın Süleyman Soylu, bugün bir gazeteciye yaptığı açıklamada kendisine ‘normalde bu toplantının protokolünde belediye başkanı yok’ dediğini açıkça belirtmiştir. Öncelikle bu konuda idari makamların ortak bir kararı olmasını arzu ederiz. Devletimizin davet ettiği her toplantıya katılmak İBB Başkanı adına gurur verici bir ödevdir. Asıl devlet geleneğimize uymayan tavrın kamuoyu önünde maalesef yine kamu görevlileri marifetiyle İBB kurumu ve Başkanı’nın hedef gösterilmesi anlayışıdır.”