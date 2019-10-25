İBB’den İstanbullulara bayram hediyesi

Eyüp Sultan Kemerburgaz Mevkisi’nde 5 milyon 526 bin metrekarelik alan üzerine kurulu Kemerburgaz Kent Ormanı, Cumhuriyet Bayramı’na üç gün kala İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından açılıyor. Belgrad Ormanı'nın yaklaşık iki katı uzunluğunda bir yürüyüş parkuruna sahip olan Kemerburgaz Kent Ormanı’nda, açılış gününe özel bin 200 koşucunun katılımı ile Gazi Koşusu gerçekleşecek. 6,3 km’lik koşunun ardından dereceye giren sporcular, düzenlenecek törende madalyalarını, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan alacaklar.

ETKİNLİK DOLU 2 GÜN

Koşunun ardından yapılacak bisiklet yarışları da sporseverleri bir araya getirecek. Açılış etkinlikleri çerçevesinde, İBB iştiraki Spor A.Ş. tarafından iki gün boyunca tırmanma duvarı, zumba, yoga, pilates etkinlikleri yapılacak.Halk oyunları performansları, flamenko, tango, Latin dans gösterileri sergilenecek. Açılış etkinliklerinde; çocuklar için iki gün boyunca kukla tiyatroları, illüzyon gösterileri, jonklör performansları, çocuk dans yarışmaları gibi birbirinden eğlenceli aktiviteler gerçekleştirilecek. İBB İştiraki Kültür A.Ş.’nin de bulunacağı etkinliklerde, ebru sanatı workshoplarının yapılacağı alanlar ile marakas, karikatür ve origami atölyeleri yer alacak.

İETT’DEN RİNG SEFERLER

İETT, açılış etkinliklerinin yapılacağı 26-27 Ekim’de Zeytinburnu ve Mecidiyeköy metrobüs istasyonlarından Kent Ormanı’na ring seferler düzenleyecek. Kent Ormanı istikameti seferleri 08.00’den 11.00’e kadar; tersi istikamette ise 15.00’den 19.00’a kadar 15 dakika aralıklarla ring seferler yapılacak. 2 gün boyunca Eyüp Sultan İskele, Alibeyköy Mısır Heykeli, Ayazağa Beykent Üniversitesi, Kemerburgaz Durağı, Göktürk Teknosa Durağı ve Sarıyer İskelesi'nden Kent Ormanı’na, 08.00 itibariyle yarım saatte bir araç kalkacak.