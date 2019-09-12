İBB’den ‘Mehmetçik Kut’ül Amare’ dizisine 12 milyon 750 bin lira

Halk TV'de yayınlanan, Ayşenur Arslan'ın sunduğu Medya Mahallesi programına katılan Ongun, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun göreve gelmesinin ardından bütün müdürlüklere ve iştiraklerine yazı göndererek sponsorluk, reklam rakamlarının bir dökümünü istediklerini belirtti. “Her gün bir gazetede Ekrem İmamoğlu'nun aleyhine yazı yazan bir yazarın internet sitesine, sadece tek bir iştirak, -KİPTAŞ, 2017 ve 2018'de 50-60 bin lira reklam verilmiş” diyen Ongun, şöyle devam etti:

“İBB'nin bir önceki yönetimi ciddi abonelik, ciddi gazete satın almaları, ciddi reklamlar vermiş. Sadece bir iştirakin 3 yılda 1 televizyon kanalına verdiği ilan 7 milyon lira. Bu arabalar buraya konulduğu zaman, israf konusuyla dalga geçiyorlar ya izleyicilerimize sormak istiyorum. Medya A.Ş. neden bir diziye 2018 yılında 12 milyon 750 bin liraya sponsor oluyor? TRT 1'de yayımlanan Kut'ül Amare dizisi bu.”