Altunizade metrobüs durağında son günlerde sabah saatlerinde oluşan yoğunluk vatandaşlara zor anlar yaşatıyor. Pazartesi sabahı olduğu gibi bu sabah da durakta aşırı yoğunluk yaşandı. Sabah saatlerinde işe gitmek için metrobüs hattını kullanmak isteyen vatandaşlar, Altunizade’deki üst geçitte ve metro çıkışlarında uzun kuyruklar oluşturdu. Vatandaşlar, üst geçitte ve metrobüs durağında çok sık yoğunluk oluştuğunu, yetkililerin bu duruma çözüm bulması gerektiğini ifade etti.

İBB’DEN ÖZÜR VE ÇÖZÜM

Vatandaşların ‘çözüm bulun’ çağrısının ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden (İBB) bir özür mesajı yayınlandı ve sorunun yarın sabahta itibaren çözüleceği belirtildi. Yaınlanan mesajda şu ifadelere yer verildi: “Değerli İstanbullular; artan metro seferleri yüzünden özellikle Altunizade metrobüs durağında sabahları yaşanan yoğunluk nedeniyle özür dileriz. Yarın sabah itibariyle her metro seferi için Söğütlüçeşme'den 3 boş metrobüs Altunizade durağına gönderilecektir. Saygılarımızla.”

İSTANBUL, (DHA)