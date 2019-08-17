İBB’den sağanak yağış açıklaması: Metrekareye 110 kg

İBB’den saat 16:15 itibariyle yapılan açıklama şöyle;

“İstanbul'da hali hazırda Boğaz çevresinde (Fatih, Beşiktaş, Sarıyer, Üsküdar, Kadıköy) kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişleri etkili olmaya devam ediyor.

İstanbul Boğazı gemi trafiğine kapatıldı. Şehir hatları, İDO, BUDO seferlerinde iptaller yaşanıyor. 17 Ağustos 2019 sabah saatlerinden itibaren il genelinde etkili olan sağanak yağmur geçişleri neticesinde Fatih'te metrekarede ortalama 114 kg yağış kaydedilmiş olup en fazla yağış Fatih, Beşiktaş, Sarıyer, Üsküdar, Kadıköy, Ümraniye ilçelerinde görülmüş olup metrekareye ortalama 30- 40 kg yağış kaydedildi.”

“İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), sel baskınları ve su birikintilerinin yaşandığı bölgelere İtfaiye, İSKİ, Yol Bakım, Çevre Koruma, Park Bahçeler, İBB Trafik ve Zabıtaya bağlı 2 bin 148 personel 645 araç ve iş makinesi ile müdahale ediyor. Beyaz Masa 153'e gelen 2 bin 414 ihbar da İBB Halkla İlişkiler Müdürlüğü yerinde çözüm ekipleri tarafından inceleniyor.

İBB Genel Sekreteri Yavuz Erkut da beraberindeki teknik ekiple özellikle Fatih, Eminönü bölgesinde yaşanan su baskınlarını ve İBB'nin yaptığı çalışmaları yerinde inceliyor.

Hava muhalefeti nedeniyle kapanan T1 Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı, TF1 Maçka-Taşkışla Teleferik Hattı seferleri normale döndü. T3 Kadıköy-Moda tramvay hattında enerji kesintisi nedeniyle sefer yapılamıyor.

Yağışlı havanın akşam saatlerine (20.00) kadar Boğaz çevresi ve Anadolu yakasında kuvvetli şekilde etkili olmaya devam edeceği tahmin ediliyor.

• Fatih'te metrekareye ortalama 110 kg yağış ölçüldü.

• İl genelinde ortalama 25 ila 30 kg arası yağış ölçüldü.

• Eminönü, Fatih, Üsküdar, Beşiktaş, Sarıyer, Kadıköy bölgelerinde meydana gelen su baskınları ve göllenmelere ekiplerimiz tarafından müdahale ediliyor.

• Özellikle problem yaşanan kritik noktalar:

1. Sahilyolu Kazlıçeşme

2. Sahilyolu Samatya

3. Sahilyolu Yenikapı ”