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İBB’den ‘Atatürk’lü paylaşım

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun mazbatasını almasının ardından İBB'nin resmi hesabından Atatürk fotoğraflı paylaşım geldi.

21:35 -
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İBB’den ‘Atatürk’lü paylaşım

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu bugün mazbatasını aldı. Mazbatanın ardından devir teslim törenine katılarak resmen görevine başladı.

İBB hesabından Atatürklü paylaşım

Kaldırılması büyük tartışmaya yol açan Atatürk tablosu yeniden yerine asıldı. O tablonun asılmasından sonra İBB sosyal medya hesabından fotoğraf, “Bir çift mavi göz ışığında…” notu ile paylaşıldı.

İşte sosyal medyayı sallayan o paylaşım

 

Son güncelleme: android-time 21:37 27.06.2019
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