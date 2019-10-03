İBB’den TRT’nin ücretli üst geçit iddiasına yanıt! | Son dakika haberleri

Üsküdar’a bağlı Altunizade mahallesidne bulunan metrobüs durağının üst geçidinde yaşanan sıkışıklıklar nedeniyle yapılan değişiklikler sonrasında TRT’nin üst geçidin ücretli olduğu iddiasına İBB Sözcüsü Murat Ongun’dan yanıt geldi.

Ongun sosyal medyadan yaptığı açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

“Altunizade üst geçidinin ücretli olduğu haberi doğru değildir. Kullanan herkesin bildiği gibi üst geçitin diğer kısmında konut alanı mevcut değil. Etrafı bağlantı yollarıyla çevrili bir yeşil alan var. Oraya da üst geçidin hemen altındaki metro alt geçidinden geçilebilmekte.

Gün boyu üst geçitten yayın yapan TRT'nin, maaşlı sosyal medya trolleriyle aynı seviyesizliğe gelmesi üzücüdür. Metro ve metrobüslerin hizmet yoğunluğu ve kalitesi kısa sürede arttırılmıştır. Şu ana kadar eksik, hatalı yapılan tüm çalışmaların düzeltilmesi için de çalışılmaktadır.

Altunizade'de röportaj yapılan alanda Ulaşım Daire Başkanımızın açıklama yapma talebinin @trthaber muhabirince kabul edilmemesini de kamuoyunun vicdanına havale ediyoruz.”