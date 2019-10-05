İBB’den uyarı: ikinci dalga geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'un uyardığı gök gürültülü, şiddetli yağmur ve fırtına, gece 02:00'den itibaren saatlerinde özellikle Boğaz çevresindeki Beşiktaş, Beykoz, Üsküdar, Sarıyer, Beyoğlu ve Fatih gibi ilçelerde çok etkili oldu.

Kadıköy, Tuzla, Kartal, Maltepe, Ümraniye, Sultanbeyli, Şile, Kağıthane, Bayrampaşa, Güngören, Bakırköy, Beylikdüzü, Büyükçekmece ve Çatalca'da da kendini hissettiren şiddetli yağmur ve rüzgar, gece boyunca sürdü.

18 EVİN ÇATISI UÇTU, 32 AĞAÇ DEVRİLDİ

Yağışlar ve fırtına nedeniyle çoğunluğu Boğaz çevresinde olmak üzere İstanbul genelinde 18 evin çatısı uçtu, 32 ağaç devrildi. Ani yağmur nedeniyle 28 evi su bastı ve 1 araç zarar gördü. İstanbul Büyükşehir Belediyesi, gece boyunca yaşanan olaylara İBB İtfaiyesi, İSKİ ve Yol Bakım Ekipleriyle anında müdahale etti. AKOM'dan koordine edilen çalışmalar kapsamında su basan evlerdeki suyu tahliye edildi. Devrilen ağaçlar yollardan kaldırıldı. Uçan çatıların parçaları cadde ve sokaklardan temizlendi. Sabah saatlerinde İstanbul'da kapalı yol ve tehlike arz eden bir durum kalmadı.

YAĞIŞIN AKŞAM TEKRAR ETKİLİ OLMASI BEKLENİYOR

Öte yandan, Silivri, Çatalca ve Büyükçekmece gibi şehrin batı metrekareye ortalama 10 ila 35 kg arasında yağış düştü. En yoğun yağış Beylikdüzü Haramidere ve Güngören Davutpaşa bölgelerinde görüldü. Çok kısa bir zaman diliminde metrekareye ortalama 10 – 12 kg yağmur kaydedildi. Yağışla birlikte kuzeyli yönlerden (Karayel-Poyraz) kuvvetlenen rüzgâr nedeni ile dün 30 °C'ler civarında seyreden hava sıcaklıkları 8-10°C azalarak mevsim normallerine geriledi.

YAĞMUR AKŞAM SAATLERİNDE YENİDEN ETKİLİ OLMASI BEKLENİYOR

Pazar günü de sürmesi beklenen yağışlı havanın, akşam saatlerinde etkili olması bekleniyor. Yağışlı havanın, 7 Ekim Pazartesi gününden itibaren İstanbul'u terk edeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıkları önümüzdeki hafta boyunca gece 14-16 gündüz 19-23 °C civarında olacak.