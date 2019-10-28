İBB’nin 29 Ekim programı belli oldu! İşte o ilçeler ve semtler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından düzenlenen Cumhuriyet Bayramı kutlamaları büyük bir coşkuyla devam ediyor. 29 Ekim'de de program yine coşkulu ve yoğun olacak. İBB, İstanbulluları Cumhuriyet değerleri etrafında bir araya getirecek.

Kutlamaların ikinci gününde etkinliklerin merkezinde Üsküdar Meydanı var. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da meydanda yurttaşlara hitap ederek onların cumhuriyet coşkusuna ortak olacak. Buradaki programda gece boyunca müzik dinletileri ve çeşitli gösteriler yapılacak.

CUMHURİYET VALSİ

DJ performansı ile başlayacak Üsküdar programı İBB Kent Orkestrası'nın sahne almasıyla devam edecek. Ali Atay da Ata Türküleri ile geceye renk katacak. Başta Cumhuriyet valsi olmak üzere Moonstar Anadolu Dansları, break dans performansı, Swing İstanbul Lindy Hop dans performası gibi etkinler kutlamaları farklı bir boyuta taşıyacak.

Şemsipaşa ve Harem'deki küçük sahnelerde de İBB Mehteran Takımı, İBB Türk Sanat Müziği Topluluğu, İBB Türk Halk Müziği Topluluğu, İBB Oda Müziği Topluluğu, Mazlum Çimen, Atılgan Nalıncıoğlu, Sanat Deliorman, BAU Polifonik Koro ve Pınar Günay dinleyicilerle buluşacak. Havai fişek gösterisiyle gece aydınlanacak.

BOĞAZDA HAVAİ FİŞEK GÖSTERİSİ

Deniz yüzeyinde su, ışık, lazer ve pyro gösterisi ve Kız Kulesi açıklarında yapılacak havai fişek gösterisi de Cumhuriyet coşkusunu İstanbul semalarına taşıyacak. Kentin sembolü İstanbul Boğaz'ında yurttaşlar renkli görüntülere tanık olacak.

Galata Kulesi ise 28 Ekim'de olduğu gibi 29 Ekim'de de Türk Bayrağı'na bürünecek ve anıtsal bir yapı olarak kutlamalara ayrı bir renk katacak.

ADALAR’DAN EYÜPSULTAN’A ETKİNLİKLER

Bu yıl ilk defa Adalar'dan Eyüpsultan'a ilçelere yayılan konserlerle cumhuriyet coşkusu 16 milyon yurttaş tarafından hissedilebilecek. Adalar'da kutlamaların adresi, Golden Horn Brass nefesli beşlisi konseri eşliğinde Büyükada Sahili olacak.

Ayrıca Tuzla'da Gece Yolcuları, Ümraniye Meydanı'nda Fettah Can, Sancaktepe'de Elif Buse Doğan, Güngören'de Resul Dindar, Çatalca'da Gökçe, Eyüpsultan'da Fatih Erkoç, Bakırköy'de ise Balık Ayhan, Fasa Fisa Orkestrası ve Dans Ekibi sahne alacak.

ŞEHİR HATLARI EK SEFERER YAPIYOR

İBB İştiraki Şehir Hatları AŞ de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde 29 Ekim günü de ek vapur seferleri gerçekleştirmeye devam edecek. Ek sefer tarifesi şöyle olacak:

Üsküdar- Eminönü hattı

Üsküdar kalkışlar; 22:30- 23:00- 23:30- 24:00

Eminönü kalışlar;23:00- 23:30- 24:00

ÜSKÜDAR SAHİLİ CUMHURİYET BAYRAMI ETKİNLİKLERİ



Ana Sahne– Kız Kulesi karşısı:Tarih: 29 Ekim 2019 Salı

Saat: 19.00 – 23.00

Sunucu: Ersin UMULU – Defne GÜRMEN

Program Akışı

19.00 Sunucular ile Açılış

19.10 DJ Performansı

20.00 İBB Kent Orkestrası Konseri

20.45 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı

Ekrem İmamoğlu'nun konuşması

21.00 Deniz Yüzeyinde Su, Işık, Lazer ve Pyro Gösterisi

21.10 Havai Fişek Gösterisi

(Kız Kulesi Açıklarında Deniz Yüzeyinden Teknelerle)

21.20 Moonstar Anadolu Dansları ve Break Dans Performansı

21.35 Ali Altay – Ata Türküleri

22.20 Swing İstanbul Lindy Hop Dans Performansı

22.35 Cumhuriyet Valsi

23.00 Sunucular ile Kapanış

ŞEMSİPAŞA KÜÇÜK SAHNE

Tarih: 29 Ekim 2019 Salı

Saat: 19.00 – 23.00

Program Akışı:

19.00İBB Mehteran Takımı

21.10Havai Fişek Gösterisi

21.20İBB Türk Sanat Müziği Topluluğu Dinletisi

23.00Kapanış

ŞEMSİPAŞA MİNİ SAHNE 1

Tarih: 29 Ekim 2019 Salı

Saat: 19.00 – 23.00

Program Akışı:

19.00İBB Türk Sanat Müziği Topluluğu Dinletisi

21.10Havai Fişek Gösterisi

21.20İBB Türk Halk Müziği Topluluğu Dinletisi

23.00Kapanış

ŞEMSİPAŞA MİNİ SAHNE 2

Tarih: 29 Ekim 2019 Salı

Saat: 19.00 – 23.00

Program Akışı:

19.00 İBB Türk Halk Müziği Topluluğu Dinletisi

21.10 Havai Fişek Gösterisi

21.20 İBB Oda Müziği Dinletisi (Arp-Flüt)

23.00 Kapanış

HAREM KÜÇÜK SAHNE

Tarih: 29 Ekim 2019 Salı

Saat: 19.00 – 23.00

Program Akışı:

19.00 İBB Mehteran Takımı

21.10 Havai Fişek Gösterisi

21.20 Mazlum Çimen

23.00 Kapanış

HAREM MİNİ SAHNE 1

Tarih: 29 Ekim 2019 Salı

Saat: 19.00 – 23.00

Program Akışı:

19.00 Atılgan Nalıncıoğlu

21.10 Havai Fişek Gösterisi

21.20 Sanat Deliorman

23.00 Kapanış

HAREM MİNİ SAHNE 2

Tarih: 29 Ekim 2019 Salı

Saat: 19.00 – 23.00

Program Akışı:

19.00 BAU Polifonik Koro

21.10 Havai Fişek Gösterisi

21.20 Pınar Günay

23.00 Kapanış

GAZİOSMAPAŞA ETKİNLİKLERİ

Tarih: 29 Ekim 2019 Salı

Saat: 19.00 – 22.00

Yer: Gaziosmanpaşa Meydanı

Program Akışı

19.00 ​Sunucu ile açılış

19.05​DJ Performansı

20.00​İlhan Şeşen Konseri

22.00 ​Kapanış

BÜYÜKADA ETKİNLİKLERİ

Tarih: 29 Ekim 2019 Salı

Saat: 17.30

Yer: Büyükada Sahil Meydanı

Program Akışı:

17.30 Sunucu ile açılış

17.35 Golden Horn Brass

BAKIRKÖY ETKİNLİKLERİ

Tarih: 29 Ekim 2019 Salı

Saat: 15.00

Yer: Yeşilköy Marina

Program Akışı

15.00 Sunucu ile açılış

15.05 Balık Ayhan / Fasa Fisa Orkestrası

ÇATALCA ETKİNLİKLERİ

Tarih: 29 Ekim 2019 Salı

Saat: 19.00 – 22.00

Yer: Çatalca Cumhuriyet Meydanı

Program Akışı

20.00 Sunucu ile açılış

20.05 DJ Performansı

21.00 Gökçe Konseri

23.00 Kapanış

EYÜPSULTAN ETKİNLİKLERİ

Tarih: 29 Ekim 2019 Salı

Saat: 20.00 – 22.00

Yer: Alibeyköy Osmanlı Parkı

Program Akışı

19.00 Sunucu ile açılış

19.05 DJ Performansı

20:00 Fatih Erkoç Konseri

22.00 Kapanış

GÜNGÖREN ETKİNLİKLERİ

Tarih: 29 Ekim 2019 Salı

Saat: 19.00 – 22.00

Yer: Haznedar 15 Temmuz Parkı

Program Akışı

19.00 Sunucu ile açılış

19.05 DJ Performansı

20.00 Resul Dindar Konseri

22.00 Kapanış

TUZLA ETKİNLİKLERİ



Tarih: 29 Ekim 2019 Salı

Saat: 20.00 – 22.00

Yer: Tuzla Sahil Tören Alanı

Program Akışı

19.00 Sunucu ile açılış

19.05 DJ Performansı

20:00 Gece Yolcuları Konseri

22.00 Kapanış

ÜMRANİYE ETKİNLİKLERİ



Tarih: 29 Ekim 2019 Salı

Saat: 19.00 – 22.00

Yer: Alemdağ Caddesi Çarşı Mevkii

Program Akışı

19.00 Sunucu ile açılış

19.05DJ Performansı

20.00Fettah Can Konseri

22.00 Kapanış

SANCAKTEPE ETKİNLİKLERİ



Tarih: 29 Ekim 2019 Salı

Saat: 19.00 – 22.00

Yer: Sarıgazi Demokrasi Caddesi

Program Akışı

19.00 Sunucu ile açılış

19.05 DJ Performansı

20.00 Elif Buse Doğan Konseri

22.00 Kapanış