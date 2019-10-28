İBB’nin 29 Ekim programı belli oldu! İşte o ilçeler ve semtler

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından düzenlenen Cumhuriyet Bayramı kutlamaları büyük bir coşkuyla devam ediyor. 29 Ekim'de de program yine coşkulu ve yoğun olacak. İBB, İstanbulluları Cumhuriyet değerleri etrafında bir araya getirecek.
Kutlamaların ikinci gününde etkinliklerin merkezinde Üsküdar Meydanı var. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da meydanda yurttaşlara hitap ederek onların cumhuriyet coşkusuna ortak olacak. Buradaki programda gece boyunca müzik dinletileri ve çeşitli gösteriler yapılacak.
CUMHURİYET VALSİ
DJ performansı ile başlayacak Üsküdar programı İBB Kent Orkestrası'nın sahne almasıyla devam edecek. Ali Atay da Ata Türküleri ile geceye renk katacak. Başta Cumhuriyet valsi olmak üzere Moonstar Anadolu Dansları, break dans performansı, Swing İstanbul Lindy Hop dans performası gibi etkinler kutlamaları farklı bir boyuta taşıyacak.
Şemsipaşa ve Harem'deki küçük sahnelerde de İBB Mehteran Takımı, İBB Türk Sanat Müziği Topluluğu, İBB Türk Halk Müziği Topluluğu, İBB Oda Müziği Topluluğu, Mazlum Çimen, Atılgan Nalıncıoğlu, Sanat Deliorman, BAU Polifonik Koro ve Pınar Günay dinleyicilerle buluşacak. Havai fişek gösterisiyle gece aydınlanacak.
BOĞAZDA HAVAİ FİŞEK GÖSTERİSİ
Deniz yüzeyinde su, ışık, lazer ve pyro gösterisi ve Kız Kulesi açıklarında yapılacak havai fişek gösterisi de Cumhuriyet coşkusunu İstanbul semalarına taşıyacak. Kentin sembolü İstanbul Boğaz'ında yurttaşlar renkli görüntülere tanık olacak.
Galata Kulesi ise 28 Ekim'de olduğu gibi 29 Ekim'de de Türk Bayrağı'na bürünecek ve anıtsal bir yapı olarak kutlamalara ayrı bir renk katacak.
ADALAR’DAN EYÜPSULTAN’A ETKİNLİKLER
Bu yıl ilk defa Adalar'dan Eyüpsultan'a ilçelere yayılan konserlerle cumhuriyet coşkusu 16 milyon yurttaş tarafından hissedilebilecek. Adalar'da kutlamaların adresi, Golden Horn Brass nefesli beşlisi konseri eşliğinde Büyükada Sahili olacak.
Ayrıca Tuzla'da Gece Yolcuları, Ümraniye Meydanı'nda Fettah Can, Sancaktepe'de Elif Buse Doğan, Güngören'de Resul Dindar, Çatalca'da Gökçe, Eyüpsultan'da Fatih Erkoç, Bakırköy'de ise Balık Ayhan, Fasa Fisa Orkestrası ve Dans Ekibi sahne alacak.
ŞEHİR HATLARI EK SEFERER YAPIYOR
İBB İştiraki Şehir Hatları AŞ de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları çerçevesinde 29 Ekim günü de ek vapur seferleri gerçekleştirmeye devam edecek. Ek sefer tarifesi şöyle olacak:
Üsküdar- Eminönü hattı
Üsküdar kalkışlar; 22:30- 23:00- 23:30- 24:00
Eminönü kalışlar;23:00- 23:30- 24:00
ÜSKÜDAR SAHİLİ CUMHURİYET BAYRAMI ETKİNLİKLERİ
Ana Sahne– Kız Kulesi karşısı:Tarih: 29 Ekim 2019 Salı
Saat: 19.00 – 23.00
Sunucu: Ersin UMULU – Defne GÜRMEN
Program Akışı
19.00 Sunucular ile Açılış
19.10 DJ Performansı
20.00 İBB Kent Orkestrası Konseri
20.45 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı
Ekrem İmamoğlu'nun konuşması
21.00 Deniz Yüzeyinde Su, Işık, Lazer ve Pyro Gösterisi
21.10 Havai Fişek Gösterisi
(Kız Kulesi Açıklarında Deniz Yüzeyinden Teknelerle)
21.20 Moonstar Anadolu Dansları ve Break Dans Performansı
21.35 Ali Altay – Ata Türküleri
22.20 Swing İstanbul Lindy Hop Dans Performansı
22.35 Cumhuriyet Valsi
23.00 Sunucular ile Kapanış
ŞEMSİPAŞA KÜÇÜK SAHNE
Tarih: 29 Ekim 2019 Salı
Saat: 19.00 – 23.00
Program Akışı:
19.00İBB Mehteran Takımı
21.10Havai Fişek Gösterisi
21.20İBB Türk Sanat Müziği Topluluğu Dinletisi
23.00Kapanış
ŞEMSİPAŞA MİNİ SAHNE 1
Tarih: 29 Ekim 2019 Salı
Saat: 19.00 – 23.00
Program Akışı:
19.00İBB Türk Sanat Müziği Topluluğu Dinletisi
21.10Havai Fişek Gösterisi
21.20İBB Türk Halk Müziği Topluluğu Dinletisi
23.00Kapanış
ŞEMSİPAŞA MİNİ SAHNE 2
Tarih: 29 Ekim 2019 Salı
Saat: 19.00 – 23.00
Program Akışı:
19.00 İBB Türk Halk Müziği Topluluğu Dinletisi
21.10 Havai Fişek Gösterisi
21.20 İBB Oda Müziği Dinletisi (Arp-Flüt)
23.00 Kapanış
HAREM KÜÇÜK SAHNE
Tarih: 29 Ekim 2019 Salı
Saat: 19.00 – 23.00
Program Akışı:
19.00 İBB Mehteran Takımı
21.10 Havai Fişek Gösterisi
21.20 Mazlum Çimen
23.00 Kapanış
HAREM MİNİ SAHNE 1
Tarih: 29 Ekim 2019 Salı
Saat: 19.00 – 23.00
Program Akışı:
19.00 Atılgan Nalıncıoğlu
21.10 Havai Fişek Gösterisi
21.20 Sanat Deliorman
23.00 Kapanış
HAREM MİNİ SAHNE 2
Tarih: 29 Ekim 2019 Salı
Saat: 19.00 – 23.00
Program Akışı:
19.00 BAU Polifonik Koro
21.10 Havai Fişek Gösterisi
21.20 Pınar Günay
23.00 Kapanış
GAZİOSMAPAŞA ETKİNLİKLERİ
Tarih: 29 Ekim 2019 Salı
Saat: 19.00 – 22.00
Yer: Gaziosmanpaşa Meydanı
Program Akışı
19.00 Sunucu ile açılış
19.05DJ Performansı
20.00İlhan Şeşen Konseri
22.00 Kapanış
BÜYÜKADA ETKİNLİKLERİ
Tarih: 29 Ekim 2019 Salı
Saat: 17.30
Yer: Büyükada Sahil Meydanı
Program Akışı:
17.30 Sunucu ile açılış
17.35 Golden Horn Brass
BAKIRKÖY ETKİNLİKLERİ
Tarih: 29 Ekim 2019 Salı
Saat: 15.00
Yer: Yeşilköy Marina
Program Akışı
15.00 Sunucu ile açılış
15.05 Balık Ayhan / Fasa Fisa Orkestrası
ÇATALCA ETKİNLİKLERİ
Tarih: 29 Ekim 2019 Salı
Saat: 19.00 – 22.00
Yer: Çatalca Cumhuriyet Meydanı
Program Akışı
20.00 Sunucu ile açılış
20.05 DJ Performansı
21.00 Gökçe Konseri
23.00 Kapanış
EYÜPSULTAN ETKİNLİKLERİ
Tarih: 29 Ekim 2019 Salı
Saat: 20.00 – 22.00
Yer: Alibeyköy Osmanlı Parkı
Program Akışı
19.00 Sunucu ile açılış
19.05 DJ Performansı
20:00 Fatih Erkoç Konseri
22.00 Kapanış
GÜNGÖREN ETKİNLİKLERİ
Tarih: 29 Ekim 2019 Salı
Saat: 19.00 – 22.00
Yer: Haznedar 15 Temmuz Parkı
Program Akışı
19.00 Sunucu ile açılış
19.05 DJ Performansı
20.00 Resul Dindar Konseri
22.00 Kapanış
TUZLA ETKİNLİKLERİ
Tarih: 29 Ekim 2019 Salı
Saat: 20.00 – 22.00
Yer: Tuzla Sahil Tören Alanı
Program Akışı
19.00 Sunucu ile açılış
19.05 DJ Performansı
20:00 Gece Yolcuları Konseri
22.00 Kapanış
ÜMRANİYE ETKİNLİKLERİ
Tarih: 29 Ekim 2019 Salı
Saat: 19.00 – 22.00
Yer: Alemdağ Caddesi Çarşı Mevkii
Program Akışı
19.00 Sunucu ile açılış
19.05DJ Performansı
20.00Fettah Can Konseri
22.00 Kapanış
SANCAKTEPE ETKİNLİKLERİ
Tarih: 29 Ekim 2019 Salı
Saat: 19.00 – 22.00
Yer: Sarıgazi Demokrasi Caddesi
Program Akışı
19.00 Sunucu ile açılış
19.05 DJ Performansı
20.00 Elif Buse Doğan Konseri
22.00 Kapanış