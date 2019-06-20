İBB’ye billboard tepkisi: Aynısı biz yapsak 3 milyon lira öderdik

23 Haziran'da tekrarlanacak İstanbul seçimine sayılı günler kala İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ana arterlere, metrolara, metrobüslere, üst geçitlere, billboardlara astığı “İstanbul'a hizmet israf değildir” afişleri ile seçilmiş İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na karşı yürüttüğü seçim kampanyası tepkilere neden oldu.

Geçtiğimiz günlerde de İBB çalışanları, İBB yöneticilerinin talimatı ile İmamoğlu'na karşı eylem yapmıştı. İBB'nin yaptığı AKP propagandasına tepki gösteren CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu “16 milyona hizmet etmesi gereken İBB, seçim döneminde AKP'nin adayı lehine propaganda yapıyor. Tam da itiraz ettiğimiz, mücadele ettiğimiz durum bu. Bugün İBB belediyecilik değil particilik yapıyor” dedi. İBB'nin Ekrem İmamoğlu aleyhine söylemler içeren afiş kampanyasının maliyetinin yaklaşık 3 milyon TL olduğunu vurgulayan Kaftancıoğlu “Aynı billboardları biz kullanmak istesek ödediğimiz ya da ödeyeceğimiz rakam yaklaşık 3 milyon TL olurdu. İBB, bu billboardları tüm İstanbulluların yararına olacak eylemler için kullanmak yerine AKP'nin seçim kampanyası için kullanıyor. İBB israf yapmadığı anlatmak için israf yapıyor, İstanbulluların hakkını gasp ediyor” diye tepki gösterdi.

“VALİ, İSTANBULLULARDAN ÖZÜR DİLEMELİ”

Kaftancıoğlu, İBB personelinin baskıyla sanki parti üyeleriymiş gibi görevlendirip saha çalışmalarına gönderildiğini vurgulayarak şöyle devam etti: “Burada asıl mesele ise İBB'nin şu an geçici bir kayyum tarafından idare edilmesi ve bu kayyumun İstanbul Valisi olması. 23 Haziran'a kadar geçici olarak İBB'de kayyum olarak bulunan devletin valisi, hangi yetki ve hakla belediye imkânlarını seçim malzemesi yapıyor? Vali bey, İBB'nin olanaklarını neden seçime giren adaylardan birinin lehine diğerinin aleyhine kullanıyor ya da kullanılmasına göz yumuyor? Tarafsız ve herkese eşit mesafede olması gereken İBB'nin devletin valisinin yönetimde olduğu bir dönemde bile açık açık AKP propagandası yapması, vicdanları yaralayan ahlaki bir çürümüşlüktür. Sayın Vali derhal görevini yerine getirmeli; belediye kaynaklarını iktidar partisinin seçim kampanyasına malzeme ettiği için de İstanbullulardan özür dilemelidir. 23 Haziran'dan sonra bu particilik bitecek sadece belediyecilik ve halka eşit, adil hizmet olacak.”