İBB’ye bomba gibi düşen iddia! Kriz yaratan İBB şirketlerinin genel müdürleri istifa etti mi?

23 Haziran'da tekrarlanan İstanbul seçimlerinde Ekrem İmamoğlu'nun İBB Başkanı seçilmesinin ardından AKP döneminin genel sekreteri, 7 genel sekreter yardımcısı, hukuk müşaviri ve bazı daire başkanları görevlerinden istifa etmişti. Ancak eski yöneticilerin İBB'nin faaliyetlerinin yüzde 60-70'ini oluşturan iştirak şirketlerinin yönetim kurulundaki görevlerinden ayrılmamaları krize neden olmuştu. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “şirket yönetimlerine hakim değilim, istifa etsinler, yönetimleri yenileyelim” çağrıları yapmıştı.
AĞUSTOS'TA GENEL KURUL KARARI ALINMIŞTI
Bunun üzerine istifa eden İBB Genel Sekreteri Hayri Baraçlı bir açıklama yaparak İBB ile ilişiği kesildikten sonra yönetmelik gereği iştiraklerdeki yönetim kurulu üyeliği ve başkanlığının da sona erdiğini söylemişti. İstifa eden diğer genel sekreter yardımcılarının da yönetim kurulu başkanı oldukları iştirak şirketlerinde, genel kurullarının toplanması için çalışma yaptığını, geçtiğimiz hafta cuma günü itibariyle çağrıların tamamlanmasının ardından iştiraklerdeki görevlerinden istifa ettiklerini açıklamıştı. Bu kez de yönetmeliğin verdiği yetkiyi sonuna kadar kullanarak ağustos ayının sonunda genel kurulları toplama kararı almaları tartışma yaratmıştı. İmamoğlu iştiraklerin yöneticilerine; genel kurullarını öne çekmeleri çağrısı yaparak “Niye duruyorlar orada? Milletin malının üzerine oturmasınlar kardeşim. Bıraksın gitsinler, kadroları oluşturalım, işimize bakalım. Süreleri bitti. Orada artık kimin durduğunun bir önemi yok. Suç duyurusunda bulunacağım. Tarihe not düşeceğim. Afişe edeceğim, millete anlatacağım. Ben insanlara böyle söz verdim” demişti. İmamoğlu “Ben hala belediye bütçesinin 3’te 2’sine, çalışanın yüzde 80’ine sahip iştiraklere hakim olamadım” diyerek tepkisini dile getirmişti.
GENEL MÜDÜRLER DE İSTİFA ETTİ İDDİASI
Genel kurul krizi sürerken sürpriz bir iddia ortaya atıldı. İBB'ye bağlı 30 iştirak şirketinin yönetim kurulu başkanlarından sonra genel müdürlerin de görevlerinden bugün itibari ile toplu halde istifa ettiği öne sürüldü. Aynı zamanda şirketlerin yönetim kurullarında da üye olan genel müdürlerin bu görevlerinde de istifa etme kararı aldığı iddia ediliyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun bu gelişmeyle ilgili yarın açıklama yaparak sürecin nasıl işleyeceği hakkında bilgi vermesi bekleniyor.
30 ŞİRKET VE GENEL MÜDÜRLERİ
İBB'ye bağlı 30 iştirak şirketi ve genel müdürleri şöyle:
1.Ağaç A.Ş: Faruk Kacır
2. Belbim A.Ş: Ahmet Ak
3. Beltur A.Ş: Ahmet Ketenci
4.Bimtaş A.Ş: Arif Peyami Başkaraca
5. Boğaziçi Yönetim A.Ş:Dinçer Çetintaş
6. Güven Su A.Ş: Halim Tosun (vekil)
7.Hamidiye A.Ş: Halim Tosun
8. İGDAŞ: Ali İhsan Sılkım
9. İSBAK A.Ş: Muhammed Alyürük
10. İSFALT A.Ş: Ahmet Ağırman
11. İSPARK A.Ş: Uğur Kara
12. İDTM A.Ş: (vekaleten yürütülüyor)
13. Enerji A.Ş: Fatih Saltabaş
14.İmar A.Ş: Nevzat Gürler
15. Halk Ekmek A.Ş: Salih Bekaroğlu
16. Şehir Hatları A.Ş: Yakup Güler
17.İSTAÇ AŞ: Fahrettin Soran
18. İSTON A.Ş: Deniz Demir
19. İSTTELKOM A.Ş.: Yusuf Kotil
20. İSTGÜVEN A.Ş: Sadi Taylan
21. İSYÖN A.Ş: Ali Yandır
22. Kiptaş: Cengiz Edrem (vekaleten)
23. Kültür A.Ş: Kemal Kaptaner
24. Medya A.Ş: Abdurrahman Tığ
25.Metro İstanbul A.Ş: Ali Fırat (vekaleten)
26. Otobüs A.Ş: Abdullah Yasir Şahin
27. İSPER A.Ş: Salih Çil
28.Spor İstanbul A.Ş: Muhammed Abdulhalim Aksu
29.Şişli Kültür A.Ş: Alican Bakkal
30. UGETAM A.Ş: Şenol Yıldız