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İbrahim Kalın: Sandıkta hile yapılması mümkün değil | Son dakika

Türkiye yerel seçimleri geride bırakırken İstanbul’da yaşanan 'geçersiz oyların yeniden sayımı' gündemdeki yerini koruyor. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın 24 Haziran seçimlerinden sonra yaptığı 'sandıkta hile mümkün değildir' açıklaması tartışmaların ardından en çok konuşulanlar arasına girdi.

09:46 -
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İbrahim Kalın: Sandıkta hile yapılması mümkün değil | Son dakika

AKP “Usulsüzlük var” diyerek sandıklarda şaibe olduğunu her fırsatta açıkladı. Fakat AKP'nin itirazlarının ardında 24 Haziran seçimlerinde Saray'dan yapılan açıklama bugün sosyal medyanın gündemine oturdu.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri sonrasında yapılan açıklamada Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Türkiye’de seçim sistemi çok güçlü, açık ve şeffaftır. Sandıklarda tüm partilerin temsilcileri görev alır ve farklı siyasi partiler orada bulunduğu için sandıkta hile yapılması gerçekte mümkün değil” demişti.

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