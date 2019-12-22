İbrahim Kalın’a ‘İstanbul’u neden kaybettik?’ sorusu!

14-22 Aralık tarihleri arasında Ümraniye Belediyesi tarafından Ümraniye Santral Etkinlik Alanında düzenlenen 1. Ümraniye Kitap Fuarı sona erdi. Fuarın kapanışında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yazdığı son kitabının da adı olan “Barbar, Modern, Medeni” konulu söyleşisiyle kitapseverler ile bir araya geldi.

“KENDİMİZE BİR ÇEKİ DÜZEN VERMEMİZ LAZIM”

Bir dinleyicinin ‘yerel seçimlerde İstanbul’u neden kaybettik?’ sorusuna Kalın şu cevabı verdi;

*Cumhurbaşkanımız biliyorsunuz, her zaman şunu söylemiştir; ‘milletin mesajı her mesajın üstündedir’ milletin sandıkta, seçimden önce ve sonra verdiği mesaj bizim için her zaman en önemli mesajdır.

*Burada da İstanbul halkımız bize bir mesaj vermiştir. Demek ki, daha çok çalışmamız lazım, kendimizi daha iyi anlatmamız, eksiklerimizi gidermemiz lazım.

*Buradan almamız gereken en önemli ders budur. Demek ki, bizim daha fazla çalışmamız, insanımızı daha çok dinlememiz lazım, kendimize bir çeki düzen vermemiz lazım.

*İnşallah bir sonraki seçimde İstanbul seçmeni bizi tekrar bu şehri yönetmeye layık görecektir. O zamana kadar da biz durmadan çalışmaya devam edeceğiz.

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YERLİ OTOMOBİL TANITILACAK

Söyleşide Türkiye’nin içerisinde bulunduğu duruma da değinen Kalın, “Bugün hamdolsun siyasi, kültürel, sosyal, akademik tüm alanlarda Türkiye çok büyük bir dönüşüm sürecinden geçiyor. Sadece ufkumuz genişlemiyor, belli alanlarda ciddi derinlikler elde etmeye başladık. Bakın çok yakın bir zamanda, önümüzdeki hafta inşallah kendi elektrikli milli otomobilimizin lansmanımızı yapacağız” dedi.

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DOĞU AKDENİZ AÇIKLAMASI

Libya ile ilişkilere de değinen Kalın, “Son dönemde Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Suriye’de Libya’da attığımız adımlar birçok oyunu bozdu. Bu dengeler bozulduğu için de tepkilerin şiddetini daha da artarak izliyoruz. Ama ne Suriye’de Barış Pınarı Harekatı ile attığımız adımlara verilen tepkiler, ne Libya’da yaptığımız anlaşmalar çerçevesinde verilen tepkilerin sertliği, ne de bizim Doğu Akdeniz’deki haklarımızı koruma çabamız hiçbir şekilde gerilemeyecek. Bu alanlarda biz kararlı, ilkeli duruşumuzu bu anlamda devam ettireceğiz” şeklinde konuştu. DHA