İbrahim Kalın’dan Arınç’a Ahmet Türk yanıtı!

Cumhubaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulundu. Kalın, gazetecilerin sorusu üzerine YİK üyesi Bülent Arınç’ın, HDP’li Ahmet Türk için söylediği, “Ben sadece Ahmet Türk’ü tanıyorum ve ona saygı duyuyorum. Ahmet Türk’ün benim üzerimdeki hakkı şudur. Bu kişinin terörle alakası yoktur. Ahmet Türk’ün terörle alakası yoktur. Barış olsun isteyen biridir” sözlerini değerlendirdi.

Kalın, “Sayın Arınç tecrübeli bir siyasetçidir. Büyüğümüzdür. Yaptığı bu açıklamalar şahsi fikirleridir. Cumhurbaşkanlığını bağlamaz. Bu konuda alınmış kararlar hukuki olarak alınmış kararlardır. Devletin kanunları bellidir. Bunu hangi parti yaparsa yapsın fark etmez. Bir belediye başkanı yolsuzluğa bulaştığında bir kusur oluştuğunda bu süreç işlenir. Seçilmiş olmak kimseyi masum kılmaz” dedi.

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SURİYE KONUSU

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, “Münbiç’tekine benzer bir oyalama, bir dikkat dağıtıma, bir hedef saptırma türü yola başvurulmasına tabii ki müsaade etmeyiz” dedi.

“Uluslararası toplum İdlib kaynaklı yeni bir göç dalgasının önlenmesini istiyorsa hem siyasi hem insani hem finansal alanlarda üzerine düşen sorumlulukları mutlaka yerine getirmek durumundadır. Aksi halde tek başına Türkiye’nin bu sorumluluğu taşımasını beklemek ne doğrudur ne hakkaniyetlidir ne de adil bir yaklaşım olacaktır” ifadesini kullanan Kalın, şunları söyledi:

“Burada bir gecikme olursa, bir oyalama taktiğine döner, ‘güvenli bölge’ terör örgütüne, sınırın 10-20-30 kilometre aşağısında yeni bir güvenli bölge oluşturma haline dönüşürse, bu konuda en ufak bir şüphemiz olursa tabii ki Türkiye Cumhuriyeti güvenli bölgeyi fiilen oluşturma imkan ve kabiliyetine sahiptir.

Biz Amerikalıların verdiği bilgilerden hareketle sahanın tamamen güvenli hale geldiğini teyit edemeyiz. Bunu kendi kaynaklarımız üzerinden teyit etmek durumundayız.”

Diyarbakır annelerinin başlattığı oturma eylemine ilişkin Kalın, “Bir annenin çocuğunu dağdan indirmek için verdiği mücadeleye şu veya bu gerekçeyle (sanatçıların) uzak durması kabul edilebilir bir şey değil.” dedi.

Kalın, “F35 programından vazgeçmiş değiliz, Türkiye’yi o programdan çıkarmak kolay bir şey de değil. Eninde sonunda bu krizin aşılacağına inanıyoruz.” ifadesini kullandı.