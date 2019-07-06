Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İç çamaşırına sakladığı tabanca ateş aldı, kasığından yaralandı

Karaman'da Ahmet Akkuş isimli şahıs, jandarmaya yakalanmamak için iç çamaşırına sakladığı tabancayı, kontrol noktasını geçtikten sonra çıkarmak istedi. Bu sırada tabanca ateş alınca, Akkuş, kasığından yaralandı. Hastaneye kaldırılan Akkuş'un hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

11:50 -
Haberler Gündem
İç çamaşırına sakladığı tabanca ateş aldı, kasığından yaralandı

Olay, sabah saatlerinde Karaman- Ereğli karayolu üzerinde meydana geldi.

FOTO:DHA

Arkadaşı Muzaffer Sağ ile birlikte Niğde’den Karaman’a gelen Ahmet Akkuş, jandarmanın kontrol noktasını fark edince, otomobilin torpidosundaki ruhsatsız tabancayı iç çamaşırının içine gizledi. Ahmet Akkuş jandarma uygulama noktasını geçtikten sonra tabancayı çıkarmak istedi. Ancak bu sırada tabanca ateş aldı, Ahmet Akkuş kasığından yaralandı.

FOTO:DHA

Arkadaşı Muzaffer Sağ’ın ihbarı üzerine gelen ambulansla Ahmet Akkuş, Karaman Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

FOTO:DHA

Polis, olayın ardından Ahmet Akkuş’un kullandığı otomobilde detaylı inceleme yaptı. Araçta bulunan ruhsatsız tabanca ve mermi kovanı muhafaza altına alındı.

(DHA)

Son güncelleme: android-time 11:53 06.07.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more