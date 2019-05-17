İç güvenlik birimleri iftarda buluştu

İstanbul'da çalışan polis ve jandarma görevlileri için İçişleri Bakanlığı tarafından Avrasya Gösteri ve Sanat Merkezi'nde iftar programı düzenlendi. Programa Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnçe, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Jandarma Genel Komutanı Sayın Arif Çetin, Emniyet Genel Müdürü Sayın Celal Uzunkaya, İlEmniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, İl Jandarma Komutanı Nuh Köroğlu ve Sahil Güvenlik Komutanı Tayfun Paşaoğlu katıldı. Yaklaşık 9 bin polis, bin jandarma, 150 Sahil Güvenlik Komutanlığı personeli katıldı.

Programda İl Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a “Kudretli Vazo” ve İstanbul Emniyet Müdürlüğünce bu yıl özel olarak hazırlanan “Şehitler Albümü”nü hediye etti. Şehitler albümünde 1980'den bu yana şehit düşen 293 şehit hakkında bilgi yer alıyor.