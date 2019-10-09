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İçerisinde 4 kişinin bulunduğu hafif ticari araç seyir halindeyken alev aldı

İzmir’in Bayraklı ilçesinde 4 kişinin bulunduğu seyir halindeki hafif ticari araç benzin harlamasından dolayı alev aldı. Yanan araç kullanılamaz hale geldi.

00:15 -
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Olay, saat 22.30 sıralarında Çiçek Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kerem E. (51) idaresindeki 28 NC 855 plakalı hafif ticari araç, seyir halindeyken benzin harlamasından dolayı birden alev aldı. Mahalle içerisinde aracını sağa yanaştıran sürücü Kerem E. ve yolcu durumunda bulunan 3 kişi hızlı bir şekilde araçtan inerek olay yerinden uzaklaştı. Yangını gören mahalle sakinleri durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi.

İZMİR’İN BAYRAKLI İLÇESİNDE 4 KİŞİNİN BULUNDUĞU SEYİR HALİNDEKİ HAFİF TİCARİ ARAÇ BENZİN HARLAMASINDAN DOLAYI ALEV ALDI. YANAN ARAÇ KULLANILAMAZ HALE GELDİ. FOTOĞRAFLAR:İHA

ARAÇTA LPG BULUNUYORDU

Benzinli ve LPG'li olduğu öğrenilen araçta yangın dolayısıyla faciadan dönüldü. Herhangi bir patlamanın yaşanmadığı olayda, ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Soğutma çalışmalarının yapıldığı araç kullanılmaz hale gelirken, yangında, can kaybı yaşanmaması ise teselli oldu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

benzin izmir LPG Polis yangın
Son güncelleme: 00:16 09.10.2019
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