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İçişleri Bakanı FETÖ bilançosunu açıkladı

İçişleri Bakanı Soylu, "Emniyet teşkilatından 17-25 Aralık ve 15 Temmuz sonrasında sadece KHK yoluyla ihraç edilenlerin sayısı yaklaşık 33 bindir" dedi.

10:06 -
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İçişleri Bakanı FETÖ bilançosunu açıkladı
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