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İçişleri Bakanı Soylu: Bunun bedelini ödeyecek

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İzmir'de bazı evlerin işaretlenmesi ile ilgili olarak "İçişleri Bakanlığı olarak bizatihi tarafız bu olaya hukuken de tarafız. Adaletin önüne o kişi çıkacak ve bunun bedelini ödeyecek." dedi. Soylu ayrıca 11 Fransız vatandaşı IŞİD'linin Fransa'ya gönderileceğini açıkladı.

11:52 -
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İçişleri Bakanı Soylu: Bunun bedelini ödeyecek

İzmir'de düzenlenen “Göç, Güvenlik ve Sosyal Uyum” konulu çalıştaya katıldı. Soylu burada yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

” -11 Fransız vatandaşı DEAŞ’lıyı aralık ayının hemen başında Fransa’ya gönderiyoruz.

-Şu an için ülkelerine geri dönen Suriyelilerin sayısı 370 bin. Birileri yeterli bulmayabilir ama önemli olan, bu akışın bir şekilde vücut bulmuş olmasıdır. Öte yandan çok ciddi bir düzensiz göçmen baskısı altındayız ve bu durum giderek artıyor. 2016 ve 2017, 175 bin ve 176 bin, 2018’de 268 bin. Şu an ne kadar biliyor musunuz, geçen cuma rakamları 405 bin, şimdi 420 bin ile 430 bin arasında.

-O eve yapılan işareti, kendi evime yapılmış işaret olarak görüyorum. Arkadaşlarımız o kişiyi bulacaktır. İçişleri Bakanlığı olarak bizatihi tarafız bu olaya hukuken de tarafız. Adaletin önüne o kişi çıkacak ve bunun bedelini ödeyecek.” (AA)

Bakan Soylu çalıştayla Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Türkiye Temsilcisi Jean Marie Garelli (sağda) ile bir süre sohbet etti. Fotoğraf: AA

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