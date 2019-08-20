İçişleri Bakanı Soylu’dan kayyum açıklaması

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Diyarbakır, Mardin ve Van büyükşehir belediye başkanlarının görevden alınıp yerlerine kayyum atanmasıyla ilgili açıklama yaptı.

Soylu açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

“Bir meşru kanal açmaya çalışanlar suç işlemekteler. Hukukun ve demokrasinin en temel görevi, milletin verdiği temiz oyları teröre istismar ettirmemektir. Bizim devlet olarak görevimiz budur. Bundan yoksun kalırsak ne demokrasi ne devlet ne hukuk kalır.

Terörle demokrasi arasına bir meşru kanal açmaya çalışanlar sorumsuzluk işlemektedirler. Türkiye belediyeler üzerinden özellikle terörün merkezi haline getirilmeye çalışıldı.

Demokrasiyi ve seçilmişliği terörün muafiyet alanına sokmak isteyenler, elbette ki büyük bir hata işlemektedir. Buna kurallar anayasa belediye kanunları süreç bir cevap verdi bir daha bunu tekrarlamayın dedi. Demokrasiyi istismar etmekteler.

Bizim teröre müsamaha göstermemizi bekleyenler yanılır. Terörü ve terörizmi özellikle halkın helal oylarıyla belediyelerde merkez haline getirmeye çalışanlara da devletin, kuralların, hukukun ve Anayasa’nın sessiz kalmasını beklemek son derece yanlıştır.”