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İçişleri Bakanlığı açıkladı: 5 terörist teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, biri gri kategoride olmak üzere 5 teröristin güvenlik görevlilerine teslim olduğunu açıkladı.

11:44 -
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İçişleri Bakanlığı açıkladı: 5 terörist teslim oldu
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