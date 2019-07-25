Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap
Satın Al
Hayat
ANASAYFA
YAZARLAR
GÜNDEM
SPOR
DÜNYA
EKONOMİ
SEYAHAT
ALIŞVERİŞ
ASTROLOJİ
BİLİM - TEKNOLOJİ
SAĞLIK
EMLAK
EĞİTİM
GALERİ
KÜLTÜR SANAT
OTOMOTİV
Vefat İlanları
DAHA FAZLA
YAZARLAR
GÜNDEM
HAYAT
DÜNYA
EKONOMİ
DİĞER
Seyahat
Alışveriş
Astroloji
Bilim - Teknoloji
Sağlık
Emlak
Eğitim
Galeri
Kültür-Sanat
Otomotiv
Günün İçinden
Sözcü Kitabevi
Vefat İlanları
search-icon-white
Plus Abone Girişi
Giriş Yap
Satın Al
Sıkça Sorulan Sorular
Gizlilik Politikası
Reklam Ver
Künye
İletişim Bilgileri
Gizlilik Politikası
Kullanım Koşullalrı
Veri Politikası
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.
İçişleri Bakanlığı açıkladı: 5 terörist teslim oldu
İçişleri Bakanlığı, biri gri kategoride olmak üzere 5 teröristin güvenlik görevlilerine teslim olduğunu açıkladı.
11:44 -
25 Temmuz 2019
Haberler
Gündem
social-facebook
social-twitter
aminus
aplus
envelope
printer
more
social-facebook
Paylaş
social-twitter
Tweet
social-whatsapp
Whatsapp Paylaş
more
Mail Gönder
Yazı Boyutu
-
+