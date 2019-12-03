İçişleri Bakanlığı: Almanya vatandaşı 5 YTŞ sınır dışı edildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, YTS&#8217;lerin ülkelerine iadelerine devam edildiği belirtildi.. İLGİLİ HABERIŞİD&#039;li teröristler sınırdışı edilmeye başlandı. . Açıklamada, &#8220;Bu kapsamda bugün 5 Almanya vatandaşı ülkesine sınır dışı edilmiştir&#8221; ifadelerine yer verildi. AA. aip('pageStructure', {"pageUrl":"https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/icisleri-bakanligi-almanya-vatandasi-5-yabanci-terorist-savasci-ulkesine-sinir-disi-edildi-5487862","pageCanonical":"https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/icisleri-bakanligi-almanya-vatandasi-5-yabanci-terorist-savasci-ulkesine-sinir-disi-edildi-5487862","pageType":"yazi","pageIdentifier":5487862,"pageCategory1":"sozcu","pageCategory2":"gundem","pageCategory3":"","pageCategory4":"","pageCategory5":""});aip('newsArticle', {"identifier":5487862,"url":"https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/icisleri-bakanligi-almanya-vatandasi-5-yabanci-terorist-savasci-ulkesine-sinir-disi-edildi-5487862/","headline":"u0130u00e7iu015fleri Bakanlu0131u011fu0131: Almanya vatandau015fu0131 5 YTu015e su0131nu0131r du0131u015fu0131 edildi","articleBody":"","articleSection":"gundem","keywords":"["ABD","Almanya","\\u0130\\u00e7i\\u015fleri Bakanl\\u0131\\u011f\\u0131","I\\u015e\\u0130D","sava\\u015f\\u00e7\\u0131","son dakika","ter\\u00f6rist","T\\u00fcrkiye"]","image_1":"https://i.sozcu.com.tr/wp-content/uploads/2018/03/sondakika-20180305.jpg","author":"avanes","dateCreated":1575397429,"datePublished":1575397429,"dateModified":1575397636,"info":"{"seo_news":"false"}"});