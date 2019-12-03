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İçişleri Bakanlığı: Almanya vatandaşı 5 YTŞ sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı, Alman vatandaşı 5 yabancı terörist savaşçının (YTS), bugün ülkesine sınır dışı edildiğini bildirdi.

21:23 -
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İçişleri Bakanlığı: Almanya vatandaşı 5 YTŞ sınır dışı edildi

Bakanlıktan yapılan açıklamada, YTS’lerin ülkelerine iadelerine devam edildiği belirtildi.

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Açıklamada, “Bu kapsamda bugün 5 Almanya vatandaşı ülkesine sınır dışı edilmiştir” ifadelerine yer verildi.  AA

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Son güncelleme: 21:27 03.12.2019
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