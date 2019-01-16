İçişleri’nden ‘adres kaydı’ için son gün uyarısı

İçişleri Bakanlığı, 31 Mart yerel seçimi öncesi adres kaydı bulunmayanları uyardı. Bakanlıktan yapılan açıklamada 'adres kaydı olmayan 320 bin kişi yarın saat 17.00'ye kadar Nüfus Müdürlüğü'ne başvurmalı' denildi.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada; adres kaydı olmayan 363 bin 555 kişiye “ilçe nüfus müdürlüklerine müracaat ederek güncel adres bildiriminde bulunmaları” yönünde bilgilendirme yapıldığını hatırlatılarak, şu ifadelere yer verildi: “Bu bilgilendirme sonucunda 40.804 kişi güncel adres bildiriminde bulunmuştur. Adres kaydı olmayan vatandaşlarımızın 17 Ocak saat 17.00’a kadar ilçe nüfus müdürlüklerimize adres bildiriminde bulunmaları büyük önem arz etmektedir” DHA

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