İçme suyu kaynağına mermer ocağı tepkisi

Antalya’nın İbradı ilçesi Sülek Yaylası'ndaki su kaynaklarının bulunduğu, sedir, ardıç ve ladin ormanları kaplı dağ keçilerinin doğal yaşam alanı olan bölgede mermer ocağı açılmak istenmesi büyük tepki çekmişti. Konuyu yargıya taşınmıştı. Yargı kararı beklenmeden mermer ocağındaki çalışmaların devam etmesine tepki gösteren yöre insanı, bölgede nöbet tutmaya başladı. İbradılılar, içme suyu kaynağına 500 metre uzaklıktaki alandaki mermer ocağının doğaya zarar vereceğini ve su kaynaklarını kirleteceğini öne sürüyor.

“HALKLA KARŞI KARŞIYA KALMIŞ DURUMDALAR”

Konu ile ilgili açıklama yapan Küçükkuru, “Antalya Valiliği şu an için Maya Mermer'e çalışma izni vermiş. Gerekli belgeleri imzalamış. Biz bu konuda daha önce dava açmıştık. Dava sonuçlanmadan, keşif yapılmadan bu karar verilmiştir. Firma bir an evvel çalışmalarına başlamak istiyor. Firmanın çalışma yapacak ekipmanları halkın menfaati gözetilerek belediyemizce kaldırılmıştır. Şu anda halkla karşı karşıya kalmış durumdalar” dedi.

“BÖLGENİN MENFAATİNİ KORUMAK ZORUNDAYIM”

Küçükkuru, bölgede endemik bitkilerin olduğunu ve dağ keçilerinin üreme sahasında olduğunu belirterek, “Burada 500 yaşın üzerinde olan sedir ağaçları var. Mermer ocağının yapılması için en son düşünülecek alanda böyle bir girişim içindeler. Ben bölgenin menfaatini korumak zorundayım” diye konuştu.