İddianamedeki büyük çelişki: Yücel Arı detayı

17-25 Aralık 2013 tarihinde atılan manşetler suç sayıldı. Ancak… Haber Koordinatörü Yücel Arı, 1 Nisan 2016’da haber sitemizde işe başladı.

Sözcü’ye yönelik başlatılan ikinci kumpas davası kendi içinde bile bir çok çelişki barındırıyor. Öyle ki; sozcu.com.tr Haber Koordinatörü Yücel Arı 2016 yılında Sözcü’deki görevine başlamış olmasına rağmen, 2013’teki haberler yüzünden yargılanıyor. Üstelik dava dosyasında Arı’nın adresi bile şu anda yerinde yeller esen ‘Hürriyet Towers’ olarak yer alıyor!

‘BEN BU İDDİANAMEDE NEDEN VARIM ANLAMADIM’

Yücel Arı savunmasına böyle başladı ve işe giriş kaydını mahkemeye sunarak şunları kaydetti:

“Ben bu iddianamede neden varım anlamadım. Avukat arkadaşlara da sordum. Söz konusu tarihlerde sozcu.com.tr'de çalışmıyordum.

Dolayısıyla ne söylemem gerektiğini de bilmiyorum. Hayatımdaki ikinci sanıklık davam. İlkinde borcumu ödeyemediğim için icralık oldum. Sanık yazıyordu gelen kağıdın üzerinde. Gazeteciliğin her yerinde çalıştım. Çoğunlukla yöneticilik yaptım. Takvim gazetesinde çalışıyordum, teşekkür ettiler ayrıldık. İki yıl işsiz kaldım. İzmir'de evim vardı sattım. Şu an kirada oturuyorum. Cemaat gazetelerinde çalışan arkadaşlarım vardı. Ben o gazetelerde çalışmadım. Bir kuruşları bile cebime girmedi. 2 buçuk yıl işsiz kaldığım dönemde evimi satarak geçindim. 1988'de İzmir'de FETÖ ile ilgili ilk haberi ben yaptım. Yamanlar Koleji'nin ortasına cami yapıldı. Atatürkçü, cumhuriyetçi vatandaş olarak haberi yaptım. Yeni Asır’da yayınlandı. Ardından haber üzerine cami kütüphane olarak kullanıldı.”

Bunun üzerine mahkeme başkanı, “Sizinle ilgili Yılmaz Özdil'in de bir yazısı yayınlandı' diye sorunca Arı, “Yılmaz Özdil arkadaşım. Aynı dönem Yeni Asır'da çalıştım. FETÖ ile ilgili suçlanmamı, suçlamanın ne olduğunu anlayamamamı sizin takdirinize bırakıyorum” dedi.

Mahkeme başkanı: Mediha Olgun Marmaris haberlerini sizin bilginiz dahilinde yapıldığını söyledi. Ne diyorsunuz?

Arı: O haberin yapıldığı gün Mediha Olgun da gazetedeydi. Bir itirazı varsa ki o gün kimse darbe olacağını bilmiyordu. Yine o davada da avukatlarımız söyledi. Başka gazetelerde de çıktı, cumhurbaşkanının Marmaris'te olduğunun haberi DHA'da çıkmıştı. Muhabir arkadaşımız da Marmaris'teydi. ‘Araştırayım mı?’ dedi. Araştır dedim. Antalya'da bir futbol karşılaşması vardı, sayın Cumhurbaşkanı da izleyecekti, kale vuruşu yapacaktı. Belki Marmaris'te çıkmaz, biz yalancı durumuna düşeriz dedim” diye konuştu.

Mahkeme başkanı: Siteye giren her haber yayınlanmadan sizin onayınızdan geçiyor mu?

Arı: Bir muhabirin haberi sıcak haberse, tehlikesizse, yalan değilse doğrudan siteye girebilir.

YILMAZ ÖZDİL: İNANILIR GİBİ DEĞİL

Sözcü yazarı Yılmaz Özdil de hazırlanan iddianamenin ‘komedi' olduğunu söyleyerek, “İddianame 17/25 haberlerinden oluşuyor. Yani bu haberleri yaptıkları için SÖZCÜ ve Sozcu.com.tr'nin bu FETO'cu örgüte fayda sağladığı söyleniyor. 17/25 Aralık sürecinde Yücel Arı Sözcü'de bile değil. Size şöyle bir komedi söyleyeyim Yücel Arı'nın adresi iddianamede Hürriyet gazetesi olarak görülüyor. İnanılır gibi değil” demişti.