Son dakika… ’23 Haziran öncesi İstanbul seferleri iptal’ iddiası

İDO, internet sayfasından yaptığı açıklamada 21, 22, 23 Haziran tarihlerinde İstanbul'a yapılacak tüm seferlerin iptal edildiği duyurdu. Tarife değişikliği gerekçe gösterilerek alınan iptal kararı İBB Başkanlığı seçimleri için İstanbul'a gelecek vatandaşları da mağdur etti. Seçim günü ve öncesinde İstanbul'a yapılan seferlerin iptal olmasının art niyetli bir karar olduğunu söyleyen CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İDO'ya çağrıda bulundu.

Kaftancıoğlu yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Hiçbir gerekçe göstermeden seçimi iptal edenler şimdi de seçmenler oy kullanmasın diye uğraşıyor. Tespit edebilseler Ekrem İmamoğlu'na oy verecek tüm seçmenleri bırakın İstanbul'dan memleketten sürgün edebilecek kadar gözleri dönmüş durumda. İstanbul'da kurdukları israf düzenini korumak isteyen bir avuç insan, milyonlarca İstanbullunun hakkını gasp etmeye devam ediyor.”

“SANDIKTAN KORKUYORLAR”

“Yaşadıkları çaresizlik öyle büyük ki sandıktan korkuyorlar. Halkın sandıkta gösterdiği iradeye, karara saygı duymadıkları için halkın en temel vatandaşlık hakkını bile kullanmasına tahammül edemez durumdalar. Seçimden hemen önce İstanbul seferlerinin iptal edilmesi tesadüf falan değil. Bu iptal kararı, koltuklarından kopmak istemeyen bir avuç insanın sandıktan korktuğunun göstergesidir. İDO'yu derhal bu hatadan dönmeye davet ediyorum.”

İDO’DAN AÇIKLAMA

Konunun sosyal medyadan yayılmasının ardından İDO yazılı bir açıklama yayınladı. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

21-22 Haziran tarihleri arası Yenikapı- Bursa ve Bursa – Yenikapı hattında bazı seferler yolcu talebi olmaması nedeniyle birleştirilmiş olup 21 Haziran tarihinde 6 adet, 22 Haziran tarihinde 4 adet hızlı feribot seferleri ile karşılıklı olarak hizmet vermeye devam edecektir. İlgili hattımıza ait güncel sefer saatleri www.ido.com.tr adresimizden görüntüleyebilir ve 0850 222 44 36 veya 444 44 36 numaralı Çağrı Merkezimizle iletişime geçebilirsiniz. İstanbul seçimi nedeniyle 23 Haziran tarihinde herhangi bir değişikliğimiz yoktur. 21-23 Haziran tarihleri aralığında 10 gidiş – 10 dönüş olmak üzere toplam 20 Yenikapı- Bursa ve Bursa – Yenikapı hızlı feribot seferlerimiz siz değerli yolcularımız için mevcuttur. Bu tarihler aralığında yolcu talebi olması halinde aynı hat özelinde ek seferler konulacaktır.

21-22 Haziran tarihleri arası Yenikapı- Bursa ve Bursa – Yenikapı hattında bazı seferler yolcu talebi olmaması nedeniyle birleştirilmiş olup 21 Haziran tarihinde 6 adet, 22 Haziran tarihinde 4 adet hızlı feribot seferleri ile karşılıklı olarak hizmet vermeye devam edecektir. İlgili hattımıza ait güncel sefer saatleri www.ido.com.tr adresimizden görüntüleyebilir ve 0850 222 44 36 veya 444 44 36 numaralı Çağrı Merkezimizle iletişime geçebilirsiniz. İstanbul seçimi nedeniyle 23 Haziran tarihinde herhangi bir değişikliğimiz yoktur. 21-23 Haziran tarihleri aralığında 10 gidiş – 10 dönüş olmak üzere toplam 20 Yenikapı- Bursa ve Bursa – Yenikapı hızlı feribot seferlerimiz siz değerli yolcularımız için mevcuttur. Bu tarihler aralığında yolcu talebi olması halinde aynı hat özelinde ek seferler konulacaktır.