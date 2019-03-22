İDO seferlerine ‘miting’ düzenlemesi!

İDO’dan yapılan açıklamada; 24 Mart Pazar günü düzenlenecek miting organizasyonu nedeniyle; 13.45- 15.45 saatleri arasında Yenikapı- Yalova seferlerinin karşılıklı olarak iptal edildiği belirtilerek şöyle denildi:

“Miting nedeniyle Yenikapı – Yalova, Yenikapı – Bursa ve Bandırma – Yenikapı- Bostancı hatlarımızda aşağıdaki gibi sefer saatlerimizde değişiklik olmuştur:

17.45 Yenikapı- Yalova hızlı feribot seferimiz 18.30'da yapılacaktır.

17.30 Yenikapı- Bursa hızlı feribot seferimiz 19.00'da yapılacaktır.

15.30 Bandırma- Yenikapı- Bostancı deniz otobüsü seferimiz 16.30'da yapılacaktır.

Etkinlik sebebiyle Bursa- Armutlu- Armutlu T.K.- Yenikapı- Kadıköy ve Bursa- Yenikapı- Kadıköy hatlarımızda yolcu tahliyesi / varışında aşağıdaki iskele değişiklikleri yapılmıştır:

14.30 Bursa- Armutlu- Armutlu T.K.- Yenikapı- Kadıköy seferimizin Yenikapı varışı/tahliyesi miting nedeniyle Beşiktaş iskelesine olacaktır. Beşiktaş’tan sonra Kadıköy’e devam edilecektir.

Değerli Misafirlerimiz, 24 Mart 2019 tarihinde saat 14:00' de Yenikapı etkinlik alanında gerçekleştirilecek miting nedeniyle Yenikapı terminaline gelen/giden araç/yolcu trafiği 08:00- 19:00 saatleri arasında güvenlik noktalarından kontrollü olarak belirtilmiş güzergahlardan yapılacak olup, etkinlik sebebiyle 08.00- 19.00 saatleri arasında Harem – Sirkeci – Harem hattındaki seferlerimiz karşılıklı olarak gerçekleştirilemeyecektir.”