İDO ve Şehir Hatları seferleri iptal edildi

İDO’nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 07.30 Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy, saat 07.40 Bostancı-Beşiktaş, saat 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı, saat 07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, saat 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy ve saat 09.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa seferleri iptal edildi.
İDO’da iptal edildiği duyurulan seferler şöyle;
23.12.2019 saat 07:30 Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-
23.12.2019 saat 07:40 Bostancı-Beşiktaş
23.12.2019 saat 07:45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı
23.12.2019 saat 07:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
23.12.2019 saat 08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
23.12.2019 saat 09:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
Şehir Hatları iptal seferleri ise şöyle;
07:10 Adalar-Kadıköy-Beşiktaş,
07:45 Karaköy-Bostancı,
06:55 Bostancı-Karaköy,
DHA-Gündem İstanbul tr 2019-12-23 07:15:27
(AA)