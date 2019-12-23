Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
search-icon-white
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İDO ve Şehir Hatları seferleri iptal edildi

İstanbul Deniz Otobüsleri(İDO) ve Şehir Hatları, etkisini gösteren olumsuz hava koşulları nedeniyle bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu.

08:12 -
Haberler Gündem
İDO ve Şehir Hatları seferleri iptal edildi

İDO’nun internet sitesinde yer alan duyuruya göre, olumsuz hava koşulları nedeniyle saat 07.30 Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy, saat 07.40 Bostancı-Beşiktaş, saat 07.45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı, saat 07.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa, saat 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy ve saat 09.50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa seferleri iptal edildi.

İDO’da iptal edildiği duyurulan seferler şöyle;
23.12.2019 saat 07:30 Bostancı-Kadıköy-Yenikapı-Bakırköy
23.12.2019 saat 07:40 Bostancı-Beşiktaş
23.12.2019 saat 07:45 Bandırma-Yenikapı-Bostancı
23.12.2019 saat 07:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa
23.12.2019 saat 08:30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy
23.12.2019 saat 09:50 Kadıköy-Yenikapı-Bursa

Şehir Hatları iptal seferleri ise şöyle;

07:10 Adalar-Kadıköy-Beşiktaş,
07:45 Karaköy-Bostancı,
06:55 Bostancı-Karaköy,

DHA-Gündem İstanbul tr 2019-12-23 07:15:27

(AA)

Bakırköy Beşiktaş Bursa internet istanbul Kadıköy tatil yenikapı
Son güncelleme: 09:09 23.12.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more