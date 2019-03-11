Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İETT otobüs sürücüsü ‘telefonla oynuyordu’ iddiası: 1’i ağır 5 yaralı

Üsküdar sahilinde ters yöne girdiği öne sürülen İETT otobüsünün neden olduğu kazada 1'i ağır 5 kişi yaralandı. Kazayı gören akaryakıt istasyonu çalışanı, İETT otobüsü sürücüsünü suçlarken, “Telefonla oynuyordu. Süratle geldi, taksiye vurdu" dedi.

17:29 -
Haberler Gündem

Kaza saat Üsküdar sahili Paşalimanı Caddesi’nde meydana geldi. Üsküdar istikametine giden İETT otobüsü, Beykoz yönüne giden taksi ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle taksi, yakıt alan başka bir araca çarptı. Otobüs ise taksinin arkasından gelen başka bir araca çarparak durabildi.

TAKSİ ŞOFÖRÜ SIKIŞTIĞI YERDEN ÇIKARILDI

İhbar üzerine bölgeye ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kazada taksi şoförü araçta sıkıştı. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu taksi şoförü sıkıştığı yerden ağır yaralı olarak çıkartıldı.

Biri İETT otobüsü olmak üzere toplam 4 aracın karıştığı kazada yaralanan 5 kişi hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle sahil yolu çift yönlü trafiğe kapatıldı, trafik yoğunluğu yaşandı.

“TELEFONLA OYNUYORDU”

Kazayı gören akaryakıt istasyonu çalışanı, İETT otobüsü sürücüsünü suçlarken, “Telefonla oynuyordu. Süratle geldi, taksiye vurdu” dedi.

İETT aracı şoförü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürülürken çevredeki vatandaşların kurtarma çalışmalarını film izler gibi seyretmesi dikkat çekti.

Tüm son dakika haberleri için tıklayın.
Son güncelleme: android-time 17:41 11.03.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more