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İETT’den gece seferleriyle ilgili duyuru!

İETT, "yolcuların isteği üzerine" 24 saat hizmet veren gece hatlarını Twitter hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

18:35 -
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İETT’den gece seferleriyle ilgili duyuru!

İETT, gece seferleriyle ilgili resmi Twitter hesabından açıklamada bulundu. Açıklamada, ‘yolcuların isteği üzerine 24 saat ulaşım sağlanabilmesi için hizmet veren gece hatlarının listesi’ yayınlandı.

Listeye göre gece saatlerinde 15’i İstanbul Havalimanı’na olmak üzere toplam 28 hatta sefer düzenleniyor.

İstanbul’da metro sabah 06.00 ile 00.00 saatleri arasında hizmet veriyor. 24 saat hizmet veren metrobüs seferleri ise 01.00 ile 05:30 saatleri arasında 30 dakika veya 1 saat aralıklarla yapılıyor. İBB’nin duyurusu şu şekilde:

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