İETT’den işçi kıyımı iddialarına yanıt: Personel işten çıkartılmıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden İETT'de 850 şoförün 31 Ağustos itibariyle işten çıkartılacağı iddialarına ilişkin açıklama yapıldı. Açıklamada, İETT Genel Müdürlüğü'nün, 2018 yılında İstanbul'da yürütülen toplu taşıma hizmetlerinin daha verimli ve etkin bir şekilde sağlanabilmesi için Ayazağa ve Kurtköy garajlarında toplu taşıma hizmet alımı ihaleleri yaptığı hatırlatılarak “Yapılan ihaleler, araçların bakım onarımlarının yapılıp, servise hazırlanması, idarece belirlenen güzergâhlarda ve programa uygun olarak işletilmesini kapsamaktadır. Her sözleşme kanun gereği bir tarihle sınırlandırılmıştır. Bu, asla personelin işine son verileceği anlamına gelmemektedir” denildi.

YANLIŞ ALGI OLUŞTURULDU

İlk olarak 2018 yılı Mayıs ayında Ayazağa garajında 4 ay süre ile toplu taşıma hizmet alımı yapıldığı, ihale süresinin tamamlanması ile 12 ay süreli yeni bir ihaleye ilişkin sözleşme farklı bir yüklenici ile imzalandığı kaydedilerek “Bu geçiş esnasında çalışan hiçbir personel işten çıkartılmamıştır” açıklaması yapıldı. Ayazağa garajındaki toplu taşıma hizmet alım işinin mevcut sözleşmesinin ağustos sonu itibariyle sona ereceği belirtilerek yüklenici firmanın çalışan personele yaptığı tebligatın, “işin sona ereceği” şeklinde yanlış bir algı oluşturduğu vurgulandı.

İETT Genel Müdürlüğü'nün bu yanlış anlaşılmayı ortadan kaldırmak için personele 1 Ağustos'ta “Değerli çalışanımız, çalıştığınız garajdaki toplu taşıma hizmet alım işlemleri devam etmekte olup işiniz ihale süreçlerinden etkilenmeden devam edecektir” şeklinde SMS yoluyla mesaj gönderildiği aktarıldı. Kamu ihale mevzuatına uygun süreler ile yapılan ihale şartnamelerinde, çalışan personelin haklarının gözetildiği ifade edilerek “Firmaların sözleşme sürelerinin tamamlanmasının ardından, sonraki işi üstlenen firmalara mevcut personelin nakli sağlanacaktır” denildi.