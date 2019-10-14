İETT’den özel desenli koltuklar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) en köklü kuruluşlarından İETT, Başkan Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla yaşlı, engelli, hamile ve çocuklu kadınların rahat bir yolculuk yapabilmeleri için yeni bir düzenlemeyi hayata geçiriyor. Otobüslerin iç kabinlerinde, pencere altlarında yer alan uyarı levhalarının yerine üzerinde yaşlı, engelli, hamile ve çocuklu kadını temsil eden figürlerin bulunduğu kılıflarla koltuklar kaplanacak. İETT ayrıca, özel yolcular için ayrılan 4 koltuk sayısını, yeni alacağı otobüslerde 6’ya çıkarmak için çalışma yapıyor.

“UYARI LEVHALARI FARKINDALIK YARATMIYORDU”

İETT Genel Müdürü Hamdi Alper Kolukısa, özel koltukların kenarlarında yer alan uyarı levhalarının vatandaşlar tarafından yeterince fark edilmediğine dikkat çekerek, “Bu özel yolcu koltuklarımız bazen diğer yolcularımız tarafından da kullanılıyor. Bu da, o koltuklarda asıl oturması gereken yolcularımızın seyahatlerinde zorluk anlamına geliyor” dedi. Kolukısa yasal süreçlerin tamamlanmasının ardından Ocak ayından sonra, tüm otobüslerde özel desenli koltuklarla yolculara hizmet verileceğini belirterek “Amacımız; bu koltukların engelli, yaşlı, çocuklu ve hamile yolcularımıza ait olduğu farkındalığını biraz daha arttırmak” diye konuştu.

AMAÇ MEMNUNİYETİ ARTTIRMAK

İstanbul'a her gün 3 bin 70 otobüsle hizmet veren İETT, şu an için az sayıdaki otobüste test edilen yeni uygulama ile farkındalık yaratmak, yolcu memnuniyetini arttırmak hedefleniyor.