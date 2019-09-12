İETT’nin yeni genel müdürü belli oldu

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yeni açıkladığı yönetim kadrosunda değiştirmediği isimlerden olan İETT Genel Müdürü Ahmet Bağış, “kendi kadrosunu kuramadığını” belirterek 4 Eylül günü görevinden istifa etti. İstifasının ardından boşalan genel müdürlük makamına, kısa süre önce İETT'de Genel

Müdür Yardımcılığı'na getirilen Hamdi Alper Kolukısa atandı. Kolukısa'nın ataması bugün İBB Meclisi'nde yapılan bilgilendirme sırasında okundu.

HAMDİ ALPER KOLU KISA KİMDİR?

Kolukısa, 1979 yılında Tokat İli Zile ilçesinde doğdu. Atatürk Üniversitesi İktisat Bölümünden 2002 yılında mezun oldu. Daha sonra, Türk Silahlı Kuvvetlerinin açtığı sınavı kazarak 2004 yılında Kara Harp Okulu'ndan Teğmen rütbesi ile mezun oldu. Jandarma Genel Komutanlığı'nda teğmen, üsteğmen ve

yüzbaşı rütbeleri ile görev yaptı. Muğla Valiliği İl Trafik Komisyonu Üyeliğindeki 5 yıllık çalışma süresinin sonunda, 2014 – 2019 yılları arasında Muğla Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı görevini yürüttü. Ayrıca, Türkiye Belediyeler Birliği Ulaşım Komisyonu Üyeliği, Türkiye Belediyeler Birliği UKOME ve Mevzuat Komisyonu Başkanlığı görevini yapmakta. Ulaştırma Bakanlığı tarafından sınavla verilen ÜDY ( Ulaşım Üst Düzey Yönetici) Belgesi'ne de sahip.