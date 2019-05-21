İftar saatleri 2019: Bugün iftar saat kaçta? İftara ne kadar kaldı? İşte il il iftar vakitleri….

Ramazanda iftar sofralarının ayrı bir yeri ve önemi vardır. Her Ramazan aileler, arkadaşlar, eş ve dost için özel iftar yemekleri hazırlanır. Hep birlikte açılan iftarlar birlik ve beraberliği kuvvetlendirir. Heyecanla iftar saatinin gelmesini bekleyenler için yaşadıkları ilde ki iftar saatini haberimizde derledik. İşte Ankara, İstanbul, İzmir ve Antalya iftar saatleri…
ANKARA İFTAR VAKTİ
İSTANBUL İFTAR VAKTİ
İZMİR İFTAR VAKTİ
ANTALYA İFTAR VAKTİ
23 Mayıs Perşembe günü Uğur Dündar ile Halk Arenası'nın ilk konuğu Ekrem İmamoğlu. Bu tarihi program sadece Sözcü TV'de.