Siyasi rakiplerine meydan okuyan Çukurova Belediye Başkanı Soner Çetin, “İftira atarak siyaset yapılmaz. Varsa eğer halka projelerinizi anlatın” dedi.

Halka dayalı belediyecilik anlayışını sürdüren Başkan Soner Çetin, göreve geldiği günden bu yana ara vermeden sürdürdüğü halk gününe bu hafta da ara vermedi. Orhan Kemal Kültür Merkezi'nde Çukurovalılarla buluşan Soner Çetin, onların derdini dinledi, sorunların anında çözülmesi için talimat verdi.

İFTİRA ATMA PROJE AÇIKLA

Burada konuşma yapan Başkan Çetin, “Seçime sayılı günler kaldı. Ama bahanesiz yine hesap vermek için karşınızdayım. Son güne kadar da, bunu yapacağım. Bizim belediyecilik anlayışımız katılımcı, çoğulcu ve halka dayalı bir anlayıştır. 5 yıldır yaptıklarımız ortada. Bundan sonra yapacağımız projelerimizi de anlatıyoruz” dedi.

Ancak bazılarının projelerini anlatmak yerine, iftira atmayı tercih ettiğini söyleyen Soner Çetin, “Böyle siyaset olmaz. İftira atarak siyaset yapılmaz. Varsa eğer halka projelerinizi anlatın” ifadesini kullandı.

Başkan Çetin, projesi olmayanların iftira atmayı ve çirkin siyaset yapmayı tercih ettiğini kaydederek, şöyle devam etti:

ANLATACAK BİR ŞEYLERİ YOK

“Şimdi bir beka sorunu tutturmuşlar. Savaşa değil yerel seçime gidiyoruz. Belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtar seçeceğiz. Merak etmeyin, bu ülkede beka sorunu olsa, zaten hepimiz bir oluruz. Türkiye'nin beka sorunu yoktur. Sen, ne hizmet yapacaksın onu anlat. Bırak beka sorunu filan. Bu da yetmiyor, ipe sapa gelmez iftiralar atıyorlar. Bu ülkede bölücülük yapanlar, insanları dinlerine, dillerine, mezheplerine göre ayıranlardır. Bizler, belediyecilikten bahsediyor, projelerimizi anlatıyoruz. Anlatacak bir şeyi olmayanlarsa, başka şeyler söylüyorlar. Biz, herkesin oyuna talibiz. AK Parti'li, MHP'li ya da başka partili, herkesi kucaklamak istiyoruz. Sen herkesin oyunu istemiyor musun? Belediye başkanı, siyaset yapmaz hizmet üretir. Bizim amacımız, herkese eşit ve adaletli hizmet götürmek.”

ULTRASON SORUNA ÇÖZÜM

Başkan Çetin'in konuşmasının ardından vatandaşlar söz alarak sorunlarını dile getirdiler. Söz alan Dr. İhsan Özgürçağ, ultrason için hastanelerde vatandaşların aylarca randevu beklediğini belirterek, belediyenin kendisine yer vermesi halinde kendisinin bu konuda insanlara yardımcı olabileceğini söyledi.

Bu öneriye teşekkür eden Başkan Soner Çetin, bu konuda hemen gerekenin yapılacağını ifade etti.