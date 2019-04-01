İGC: Anadolu Ajansı kaynaklarını açıklasın

İzmir Gazeteciler Cemiyeti Yönetim Kurulu yazılı bir açıklama yaparak Anadolu Ajansı'nı eleştirdi. Açıklamada, “Anadolu Ajansı, yerel seçim sürecinde sergilediği tavırla büyük bir

güven kaybına uğramış, seçim sonuçlarını kamuoyuna sağlıklı duyurma konusunda sınıfta kalmıştır. Türkiye'nin tek kamu ajansı olarak görevini yapmamış büyük bir başarısızlığa imza atmıştır. Yetkili haber kurumu olmasına karşın 11 saat süre ile seçim sonuçları konusunda sessizliğe bürünmüş ve bu sessizliğinin nedenini kamuoyuna açıklamamıştır” denildi.

“AA KAYNAKLARINI AÇIKLASIN”

Anadolu Ajansı saygın tarihine gölge düşürüldüğünü belirten İGC, AA'nın anayasal haber alma hakkı konusunda abonelerine ve Türk halkına karşı yükümlülüklerini yerine

getirmediğini vurguladı. Açıklamada, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı'nın açıkladığına göre YSK ile bir anlaşması da yoktur. Anadolu Ajansı sandık sonuçlarını hangi kaynaktan nasıl elde ettiğini kamuoyuna açıklamak zorundadır” denilerek çağrıda bulunuldu.

“TEKELLEŞME DEMOKRASİYE DARBE VURUYOR”

Basın özgürlüğünün önemine ve tek sesliliğin sakıncasına dikkat çeken İGC, “Bu seçimler bir kez daha göstermiştir ki, basında tek seslilik ve tekelleşme, halkın haber alma özgürlüğüne ve demokratikleşmeye sekte vurmaktadır. Bu tek seslilik ortamında kamunun sesi olması gereken Anadolu Ajansı'nın sorumluluğu bir kat daha artmaktadır” ifadelerini kullandı.

“AA GENEL MÜDÜRÜ GEREĞİNİ YAPSIN”

Açıklamanın sonunda AA Genel Müdürü Şenol Kazancı istifaya davet edilerek,Bu sorumluluğa yakışır hareket edemeyen Anadolu Ajansı Genel Müdürü'nü gereğini yapmaya davet

ediyoruz.

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