İGDAŞ vanaları depremden 10 saniye önce kapanacak

İBB tarafından İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen İstanbul Deprem Çalıştayı'nda “Dayanıklı Kentleşme” oturumu yapıldı. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. İbrahim Orhan Demir moderatörlüğünde gerçekleşen oturumda, İstanbul'un afetlere karşı dirençlerinin arttırılması konusu değerlendirildi. İBB şirketlerinden İGDAŞ ve Metro İstanbul'dan da katılımcıların olduğu oturumda, kurumların afet hazırlıkları anlatıldı.

DEPREM OLMADAN HEMEN ÖNCE MÜDAHALE

İGDAŞ İç Tesisat Müdürü Nusret Alkan, İGDAŞ'ın deprem erken uyarı sistemine sahip olduğunu belirterek Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesinden alınan verilerle deprem olmadan 5 ila 10 saniye öncesinde erken uyarı sisteminin devreye gireceğini, bu sayede İstanbul genelindeki 450 bin 251 vananın anında kapatılabileceğini ifade etti.

SON DEPREMDE SİSTEMİ TEST ETTİK

Depremden hemen sonra, deprem hasar haritalarının oluşturulacağını anlatan Alkan şunları söyledi:

*Acil ekiplerimiz, bu hasar haritalarından istifade ederek hasar noktalarına müdahale edebilecek. 26 Eylül'de meydana gelen 5,8 şiddetindeki depremde, sistemi gerçek anlamda test etmiş olduk. Sistem, birebir planladığımız gibi başarılı bir şekilde çalıştı. Biz Afet Acil Yönetim Projesi bünyesinde her türlü büyüklükteki deprem senaryosunu gerçekleştirebiliyoruz. Toplamda bin 280 personelimiz, 189 adet tam donanımlı acil müdahale aracımız ile deprem sonrası faaliyetleri gerçekleştirebileceğiz.

METRODA ÖNCELİK YOLCU TAHLİYESİ

Oturumda, günde 2.5 milyon kişinin ulaşımını sağlayan İBB şirketlerinden Metro İstanbul'un Emniyet Yönetim Sistem Müdürü Ali Çakmak da beklenen İstanbul depremine karşı hazırladıkları afet planını anlattı. Çakmak, deprem sırasında metrolarda bulunan yolcuların en kısa sürede tahliye edilmesinin ilk amaçları olduğunu belirterek “Yolcu tahliyesi için öncelikle tüm hatta yetebilecek jeneratörler devreye girecek. Tünellerde 750 metre aralıklarla yolcuların tahliye edilebileceği acil çıkış kapıları mevcut. Ayrıca tünel içlerinde afet durumlarında yolcuların istasyonlarla irtibat kurmalarını sağlayacak acil telefonlar da var. Herhangi bir yangın söz konusuysa otomatik yangın sistemleri devreye girecek. Tüm istasyonlarda da acil tahliye senaryoları mevcut” diye konuştu. Çakmak; AFAD, AKOM ve Karayolları Müdürlüğü ile ortak çalışma yürüttüklerini ifade ederek “Yolcular tahliye edildikten sonra raylı sistem hatları önemli bir rol üstlenecek. Raylı sistemler, ihtiyaç duyulması halinde nakliye araçları olarak kullanılabilecek. Depremle ilgili bir çok kurum ve kuruluşla irtibattayız” dedi.