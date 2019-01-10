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İGDAŞ’tan İstanbul için çok önemli uyarı!

İGDAŞ, İstanbul'da kuvvetli lodosun etkili olacağını ve rüzgarın etkisi ile oluşabilecek baca gazı zehirlenmelerine karşı bacalı doğalgaz cihazı kullanıcılarının, cihazlarını kullanırken dikkatli olmaları gerektiği uyarısında bulundu.

android-time 18:12
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İGDAŞ’tan İstanbul için çok önemli uyarı!
İGDAŞ, İstanbul'da kuvvetli lodosun etkili olacağını ve rüzgarın etkisi ile oluşabilecek baca gazı zehirlenmelerine karşı bacalı doğalgaz cihazı kullanıcılarının, cihazlarını kullanırken dikkatli olmaları gerektiği uyarısında bulundu.

İGDAŞ’tan vatandaşlar için yapılan uyarıda;

“Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden alınan bilgiye göre bugün sabah saatlerinden itibaren İstanbul genelinde kuvvetli lodos etkili olmaktadır. Rüzgarın Cumartesi gününe kadar etkisini daha da artırarak kuvvetli, kısa süreli fırtına şeklinde esmesi beklenmektedir.

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Rüzgarın etkisi ile oluşabilecek karbonmonoksit (baca gazı) zehirlenmelerine karşı bacalı doğalgaz cihazı kullanıcılarının, cihazlarını kullanırken dikkatli olmaları gerekmektedir. Bacaların sızdırmazlığı ve çekişi mutlaka kontrol ettirilmelidir.

Ayrıca doğalgaz kullanıcılarının kombi, soba, şofben gibi yakıcı cihazların bulunduğu mekânda yatmamaları da önem arz etmektedir. Cihazların bulunduğu mekândaki hava alışverişini sağlayan menfezlerin de kesinlikle kapatılmaması gerekmektedir” ifadeleri kullanıldı.

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Son güncelleme: android-time 18:1310.01.2019
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