Iğdır Belediye Başkanı adayı İsa Yaşar Tezel kimdir? MHP adayı İsa Yaşar Tezel ile Ali Tezel kardeş mi?

İsa Yaşar Tezel, MHP Iğdır Belediye Başkan adayı olarak seçimlere katıldı. Geçmişte TRT Ankara Radyosu Müdür Yardımcılığı da yapmış olan İsa Yaşar Tezel aslen Iğdır’lı olup ilk ve orta öğrenimini Iğdır’da tamamladı. Peki, MHP Iğdır Belediye Başkanı adayı İsa Yaşar Tezel kimdir? İsa Yaşar Tezel Ali Tezel ile akraba mı? İşte yaşam hikayesi…

İSA YAŞAR TEZEL KİMDİR?

27 Haziran 1956 yılında Iğdır’da doğan İsa Yaşar Tezel lkokul, ortaokul ve lise öğrenimini Iğdır’da tamamlamasının ardından Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesi’nden mezun oldu. Evli olan Yaşar Tezel’in Fatih ve Hande adında iki çocuğu var.

Çalışma hayatına Iğdır'da vekil öğretmen olarak başlayan İsa Yaşar Tezel İmar İskan Bakanlığı, DSİ, Maliye Bakanlığı'nda devam etti. 1987 yılında TRT'ye geçti. TRT'de Reklâm Dairesi Başkanlığında ve TRT Ankara Radyosu Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

IĞDIR 2014 YEREL SEÇİM SONUÇLARI

BDP % 41

MHP % 35

AK Parti 15

DP % 2

CHP % 2

Aralık belediye seçim sonuçları 2014

DP % 45

AK Parti % 38

CHP % 7

BDP % 7

Tuzluca belediye seçim sonuçları 2014

BDP % 51

AK Parti % 38

CHP % 5

MHP % 2