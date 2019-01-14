Iğdır ve Bitlis’te okullar tatil mi? İşte 14 Ocak’ta tatil edilen ilçeler!

Kar yağışı yurdun doğu illerini etkiliyor ve iç ve yüksek kesimlerden kar tatili haberleri geliyor. Iğdır ve Bitlis'ten kar tatili haberleri geldi. Bitlis'te ve Iğdır'da bazı okullarda eğitime ara verildi. İşte kar tatili olan ilçeler...

Iğdır ve Bitlis’te ilan edildi mi sorusu vatandaşların gündeminde. Iğdır'da yoğun kar yağışı nedeniyle merkez Kervansaray, Gülpınar ve Tuzluca ilçesinde okullar bir gün tatil edildi. Bitlis il merkezi ve Ahlat ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime 14 Ocak 2019 pazartesi günü 1 gün süreyle ara verildi.

IĞDIR’DA EĞİTİME KAR ENGELİ

Kent merkezi ve ilçelerde akşam saatlerinde etkisini gösteren kar yağışından sonra kent beyaza büründü. Kar kalınlığının 10 santimetreyi bulduğu şehir merkezinde, çocuklar karın tadını kartopu oynayarak çıkarırken, gençler kar yağışını Kafkas dansı yaparak kutladı. Kent sakinlerinden Fırat Koçakaplan, yaptığı açıklamada, kar yağışının Iğdır’a bereket getireceğini ifade ederek, “Ben İstanbul’dan yeni geldim,

İstanbul’da kar gördüm ama burada kar yağmamıştı. Bu akşam itibarıyla Iğdır’da da kar yağdı. Takdir Allah’ın, umarım bu yıl bereketli geçer.” dedi. Kar yağışını Kafkas dansı oynayarak karşılayanlardan Tarkan Çiftçi ise, Iğdırlılar olarak bu yıl hiç kar görmediklerini belirterek, “Kar yağmasından dolayı çok mutlu olduk, bu mutluluğumuzu yöresel Kafkas dansı oynayarak kutluyoruz.” diye konuştu. Öte yandan etkili olan kar yağışı nedeniyle Tuzluca ilçesindeki ilk ve ortaöğretim okulları bir gün süreyle tatil edildi.

BİTLİS’DE OKULLAR TATİL OLDU

Bitlis il merkezi ve Ahlat ilçesinde kar yağışı nedeniyle eğitime 14 Ocak 2019 pazartesi günü 1 gün süreyle ara verildi.

Bitlis ve ilçelerinde öğle saatlerinde başlayan kar yağışı etkili oluyor. Kar yağışının etkisini sürdürmesi nedeniyle Bitlis il merkezi ile Ahlat ilçesinde eğitime 14 Ocak 2019 Pazartesi günü (yarın) 1 gün süre ile ara verildi. Konuyla ilgili Bitlis Valiliği'nden yapılan açıklamada, “Olumsuz hava şartlarından dolayı 14 Ocak 2019 Pazartesi günü Bitlis merkez ve merkeze bağlı köy okullarında Valiliğimizin aldığı karar üzerine bir gün eğitim öğretime ara verilmiştir” denildi.

Ahlat Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada ise, “Yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Ahlat İlçe merkezi ile belde ve köylerdeki her tür ve derecedeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarımız 14.01.2019 pazartesi günü (yarın) 1 gün süre ile eğitime ara verilmesine Kaymakamlığımızca karar verilmiştir” denildi.