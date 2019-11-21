Iğdırlı çiftçi ninesinin sandığında bulduğu tohumla büyük kazanç sağladı

Oba köyünde tarımla uğraşan Açkan, anneannesinin sandığından bulduğu karpuz tohumlarını deneme amacıyla 500 metrekarelik seraya ekti. Çiftçi Açkan, en son 40 yıl önce yetiştirilen ve halk arasında “cille karpuzu” olarak bilinen güz karpuzunu yetiştirerek, hasat etti.

Güz karpuzu yetiştiriciliğini yaygınlaştırmak isteyen Açkan, ileri zamanlarda tohumları daha geniş alana ekerek kazanç sağlamak istiyor. Alican Açkan, yaptığı açıklamada, yörede eskiden yaşayan insanların bir sonraki yıl tekrar ekmek için hasadını yaptıkları ürünlerin tohumlarını evlerdeki sandıklarda sakladığını söyledi.

“Kilosu 15 liradan alıcı buluyor”

Anneannesinin sandığından da güz karpuzu tohumu bulduklarını ifade eden Açkan, şöyle konuştu: “Bulduğumuz tohumu yetiştirdim ve güzel verim aldım. Iğdır’a özgü bir

tat olan bu karpuzu daha çok geliştirmek istiyorum. Bu karpuz çok doğal ve organik. Önce 500 metrekare alanda denedim. Önümüzdeki yıl bunu 5 dönümlük tarlada yetiştirmeyi planlıyorum. Ürettiğim karpuz çok büyük rağbet görüyor.

Kilosu 15 liradan alıcı buluyor. Özellikle hastalar ve hamile kadınlar talep ediyor. Şimdi kışa girdik, çok istek var. Daha fazla üreterek yoğun taleplere yetişmek istiyorum.”

Tarım ve Orman İl Müdürü Özkan Yolcu da üretimi yapılan karpuzun tamamen doğal olduğunu anlattı.

Ekilen tohumun genetiğiyle oynanmadığını belirten Yolcu, şunları kaydetti: “Günümüzde tohum piyasasını fazlasıyla sarmış ve zararları her geçen gün biraz daha fazla ortaya çıkan genetiği değiştirilmiş tohumlarla yapılan mücadelede, yerli tohumun önemi bütün dünyaca anlaşılmıştır.

Ülkemiz de yerli tohum üretimine büyük bir hız vererek, bu zararlı tohumlarla mücadele içerisindedir. İlimize bağlı Oba köyünde ikamet eden çiftçilerimizden Alican Açkan, dededen kalma eski eşyaların arasında bulduğu karpuz tohumlarını ekerek ürettiği karpuzdan önemli verim aldı.” (AA)