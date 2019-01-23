İğrenç iddia için Ertuğrul Akbay suç duyurusunda bulundu: Tamamı yalan

ABD’li Mücahit Ören’in yayın organı Türkiye Gazetesi, Sözcü’ye yönelik çirkin ve akılalmaz iftiralarına bir yenisini daha ekledi. Gazete; Ertuğrul Akbay'ın FETÖ firarisi Erhan Başyurt ile 15 Temmuz 2016 gecesi Facebook üzerinden görüştüğünü iddia etti.

En temel teknolojik bilgiyle bile sahte olduğu anlaşılan sözde iftiraya karşı Ertuğrul Akbay savcılığa suç duyurusunda bulundu.

“BU FETÖ’CÜLERİN TAKTİĞİ”

İğrenç iftira ile ilgili açıklama yapan Ertuğrul Akbay’ın avukatı İsmail Yılmaz “İhlas’ın bu çirkin iddialarının tamamı yalandır. Sahte şekilde sosyal medya hesapları ve yazışmaları üretilmiştir. Bu bir suç üretme ve sahte delil üretme taktiğidir. Geçmişte FETÖ’cü savcılarla polisler de sahte dijital veriler üretip yaşlı başlı masum insanları tutuklamak için delil olarak aynı yöntemleri kullandılar. Günümüzde yapılan Ergenekon, Tahşiye gibi yargılamalarda; FETÖ’cü yargı, emniyet ve basın mensuplarının bu tezgahları ortaya çıktı. Bavulla gazetecilere verilen belgelerin sahteliği ortaya çıktı. Sahte belge üretme ile Türk yargısını kandıramayacaklardır. Bugün yapılan da aynı taktiktir. Bugün yapılan eylem ciddi bir suçtur.” diye konuştu.

“ERTUĞRUL AKBAY BU ŞAHISLARI TANIMAZ BİLE”

Yılmaz, “Ertuğrul Akbay, haberde bahsi geçen ve yazışma yaptığı iddia edilen kişileri tanımaz bile. Bu yazışmaların hepsi düzmecedir, gerçek değildir. Suç ve sahte delil üreterek adli mercileri yanıltmaya çalışmaktadırlar. Bu yalan yayınlarla ilgili Cumhuriyet Savcılığa suç duyurusunda bulunacağız” dedi.

Öte yandan Türkiye Gazetesi’ndeki iğrenç iddiayı, Mücahit Ören’in tetikçileri de canlı yayında dillendirdi. Ertuğrul Akbay programa katılıp iddialara yanıt vermek istedi ancak yayına alınmadı.