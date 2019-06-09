Sözcü Plus Giriş
Giriş Yap Satın Al
© 2016 - Tüm hakları Estetik Yayıncılık A.Ş.’ye aittir.

İğrenç olay! İki yıl boyunca…

Bartın'da, iddiaya göre 17 yaşındaki kızı 2 yıldır telefonla tehdit ederek, cinsel istismarda bulunan Ö.Ç. (21) tutuklandı.

22:18 -
Haberler Gündem
İğrenç olay! İki yıl boyunca…

İddiaya göre, Kozcağız Beldesinin bir köyünde oturan Ö.Ç., aynı köyde yaşayan 17 yaşındaki kızı 2 yıldır telefonla arayarak, ”Elimde görüntülerin var, bunlara ailene göstereceğim” tehdidinde bulunarak, cinsel istismarda bulundu. 2 yıl boyunca tehditlere ve cinsel istismara maruz kalan genç kız durumu ailesine bildirdi.

İLGİLİ HABERİğrenç tuzak! Genç kızların çıplak görüntülerini elde edip...İğrenç tuzak! Genç kızların çıplak görüntülerini elde edip...

Ailesi bunun üzerine polise şikayette bulundu. Polis, evine baskın yaptığı Ö.Ç.’yi gözaltına aldı. Ö.Ç.’nin evinde yapılan aramada ise 2 adet av tüfeği ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen Ö.Ç. ‘Çocuğun cinsel istismarı, şantaj ve tehdit’ suçlarından tutuklandı.  DHA

Son güncelleme: android-time 22:19 09.06.2019
Paylaş Tweet social-whatsapp Whatsapp Paylaş more