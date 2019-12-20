İğrenç taciz saniye saniye kameralara yansıdı

Olay 15 Aralık günü sabah saatlerinde Fatih'teki Balat Mahallesi Tevkii Cafer Mektebi Sokak’ta yaşandı. Balat’ta bulunan iş yerine yürüyen S.K. isimli kadını, kimliği belirsiz bir kişi takip etmeye başladı. Kadına yavaşça yaklaşan şüpheli, kimsenin olmadığı sırada tacizde bulundu. S.K.’nın çığlıklarını duyan mahalle sakinleri evlerinden çıkarak, kadının yardımına koştu. Şüpheli kişi, mahallelinin dışarı çıkmasıyla koşarak kaçmaya başladı.

KISA SÜREDE YAKALANDI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye alan polis, uzun takipler sonucu taciz şüphelisinin Halil P. olduğunu belirleyerek gözaltına aldı. Emniyete götürülen şüpheli Halil P. tacize uğrayan S.K. tarafından teşhis edilince sorguya alındı.

MAĞDUR KADIN “TAKİPÇİSİ OLACAĞIM”

Sapığın yakalanmasının ardından S.K. isimli kadın sosyal medya hesabından, “Yaşadığım elim sürecin tamamlanması için günlerce emek veren Asayiş Şube başta olmak üzere ailem, arkadaşlarım ve sosyal medyadan destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Bir başka kadının, erkeğin, gencin, çocuğun başına gelmemesi için yargıya güveniyorum ve sürecin takipçisi olacağım” şeklinde paylaşımda bulundu.

EŞİNDEN 5 YIL ÖNCE AYRILMIŞ

Sözcü'ye konuşan mağdur kadının avukatı Burak Evci, “Ulaştığımız bilgilere göre şüpheli Balat’ta bir çatı katında yaşayan eşinden 5 sene önce ayrılmış bir şahıstır. Telefonunda çok sayıda pornografik verilere rastlanmıştır. Şüphelinin sosyal medya hesaplarını da gayri ahlaki amaçla kullandığı anlaşılmaktadır. Emniyet mensuplarının titiz ve özverili takipleri neticesinde şahıs yakalanmıştır. Kendilerine gayretleri için teşekkür ediyoruz. Kadınlara yönelik bu tarz menfur saldırıları esefle kınıyor ve bir daha yaşanmamasını diliyoruz. Sürecin takipçisi olup şahsın en ağır şekilde cezalandırılması için elimizden geleni yapacağız” dedi.