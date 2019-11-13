İhale yönetmeliği değişmeden iki gün önce tüyo mu gitti?

Taşkın SU / Sozcu.com.tr

19 Nisan 2019'da Resmi Gazete'de yayınlanan 19 sayfalık yönetmelikle (Cumhurbaşkanlığının Sorumluluğunda Olup Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı Yönetiminde Bulunan Tarihi Bina ve Objelerin Onarımları ve Restorasyonları ile Çevre Düzenlemesine İlişkin Mal ve Hizmet Alımlarına Dair Yönetmelik) Milli Saraylar'a ilişkin mal ve hizmet alımları detaylı bir şekilde düzenlendi.

Yönetmeliğin yayınlanmasından iki gün önce, 2014 yılında aldığı TBMM Kameralı Güvenlik Sistemi ihalesiyle gündeme gelen Fatih Başçı, tek başına hissedar olduğu iki limited şirketi, ERB Teknoloji ve ERUS Kentsel İşletme'yi anonim şirkete çevirdi ve sermaye artırımına gitti.



ERUS Kentsel İşletme'nin faaliyetlerine “Her türlü müzeleri, tarihi mekânları ve ören yerlerini yönetmek, işletmek ve organizasyon yapmak” ifadesini ekledi.

Bu ekleme 17 Nisan 2019'da tescillendi ve Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde yayınlandı. ERUS Kentsel İşletme, karşılığı “Müzelerin faaliyetleri” olan 91.02.01 NACE koduna da sahip oldu.

Cumhurbaşkanlığı Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı, 30 Temmuz 2019'da İstanbul'daki Beykoz, Küçüksu ve Ihlamur kasırlarının kamera güvenlik sistemi için ihale düzenledi.

İhaleyi 7 milyon 456 bin TL ile en düşük teklifi veren ERB Teknoloji ve Bilişim Hizmetleri Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi kazandı. Ancak ihale tarihine yakın süreçte şirketin ve şirket sahibi Fatih Başçı'ya ait diğer firmalarının yapılarındaki değişiklikler akıllarda soru işareti bıraktı.

2018 yılında Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı birçok müzenin gişe idarelerinin özelleştirilmesi gibi Milli Saraylar’a bağlı müzelerin de özelleştirilmesi için ortam hazırlandığı algısı oluştu.

FATİH BAŞÇI KİMDİR?

Marmara İlahiyat Fakültesi mezunu olan Fatih Başçı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın oğulları Burak ve Bilal Erdoğan'ın Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nden arkadaşı. Başçı bir dönem ÖNDER İmam Hatip Liseleri Mezunları ve Mensupları Derneği’nde başkan yardımcılığı yaptı.

Fatih Başçı ve şirketi 2014 yılında bir başka ihaleyle gündeme gelmişti. TBMM Kameralı Güvenlik Sistemi ihalesinin fiyat sıralamasında 6 milyon 396 bin TL teklif tutarı ile 6’ncı sırada olmasına rağmen ERB Teknoloji'ye verildiği ortaya çıkmıştı.

54 MÜZE VE ÖREN YERİNİN GİŞELERİ ÖZELLEŞTİRİLDİ

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı, aralarında Topkapı Sarayı, Ayasofya, İstanbul Arkeoloji Müzeleri, Türk ve İslam Eserleri Müzesi, Pamukkale ve Efes Antik Kenti'nin de bulunduğu 54 müze ve ören yerinin gişelerinin idaresi işleri 2018 yılında 3 milyar 907 milyon TL bedelle SICPA Türkiye firmasına verilmişti. SICPA Türkiye CEO’su Aykut Ferah, AK Parti kurucularından Cüneyd Zapsu'nun eşi Beyza Zapsu'nun başkanlığını yaptığı Genç Hayat Vakfı'nın Denetim Kurulu üyesi.

GEÇEN YIL 46 MİLYON TL GELİR ELDE EDİLDİ

Milli Saraylar'a bağlı müze, kasır ve köşkler şunlar: Dolmabahçe Sarayı, Beylerbeyi Sarayı, Ihlamur Kasrı, Milli Saraylar Resim Müzesi, Küçüksu Kasrı, Yıldız Şale Köşkü, Maslak Kasrı, Aynalıkavak Kasrı, Saray Koleksiyonları Müzesi, Florya Atatürk Köşkü, Yalova Atatürk Köşkü, Beykoz Mecidiye Kasrı. 2018 yılı içinde yurtiçi ve yurtdışından toplamda 1 milyon 430 bin ziyaretçinin gezdiği Milli Saraylar'da 46 milyon 260 bin TL geliri elde edildi.