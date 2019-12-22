‘İhaleci’ iş adamı şimdi de İstanbul’da

Fatih Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, ilçedeki park ve yeşil alanlarda kullanılmak üzere dış mekan süs bitkisi almak için 8 Kasım 2019’da ihaleye çıktı. İhale ile 361 bin 237 adet ağaç, çalı, mevsimlik çiçek alımı yapıldı. 4 geçerli teklifin sunulduğu ihaleyi 477 bin 750 TL'lik teklifin sahibi Kristal Merkezi Yapı İşletme Yönetim ve Temizlik Hizmet Peyzaj İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş. kazandı. Firma ile 4 Aralık 2019 tarihinde 477 bin 750 liralık sözleşme imzalandı.

5 GÜNDE BİR İHALE ALMIŞ

İhaleyi alan şirket, kamuoyunun eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'e yakınlığı ile tanıdığı iş adamı Ali Okan Çam'a ait. 2013 yılından Melih Gökçek'in istifa ettiği 2017'ye kadar Ali Okan Çam'ın sahibi, yöneticisi ya da hissedarı olduğu şirketlerin Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ASKİ'den aldığı ihaleler uzun süre tartışılmıştı.

MECLİSE DE TAŞINMIŞTI

Şirketin 2 yılda Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden toplam bedeli 400 milyon TL civarında 150 ihale, yani 5 günde bir ihale aldığı ortaya çıkmıştı. Gökçek'in 2017 yılındaki istifasından sonra Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden hiç ihale almayan şirketin dikkat çeken ihaleleri CHP Ankara Milletvekili Dr. Murat Emir tarafından TBMM gündemine taşınmıştı.