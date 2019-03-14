İHD’nin kayıp dediği kişi Furkan’ın katil zanlısı çıktı

Polonya'ya Erasmus Değişim Programı için giden Konya Selçuk Üniversitesi öğrencisi Furkan Kocaman bir alışveriş merkezinde bıçaklanarak öldürülmüştü. Türkiye Varşova Büyükelçiliği cinayetle ilgili önemli bir bilgi paylaştı. Büyükelçilik, Kocaman'ı öldürdüğü belirtilen Türkiye vatandaşı Muhammet Emektar'ın yakalanarak tutuklandığını açıkladı.

ELÇİLİK'TEN AÇIKLAMA

Yaşanan olaya ilişkin, T.C. Varşova Büyükelçiliği tarafından yapılan açıklamada, “Konya Selçuk Üniversitesi öğrencisi Furkan Kocaman'ın Wroclaw kentinde hayatını kaybettiği saldırının faili olarak yakalanan şahsın 1990 doğumlu vatandaşımız Muhammet Emektar olduğu ilgili savcılık tarafından bugün açıklanmıştır” denildi.

Şahsın yapılan gizli duruşmada tutuklandığının belirtildiği açıklamada, Wroclaw'da Büyükelçilikten bir ekip bulunduğu, Furkan Kocaman'ın cenazesinin 13 Mart Çarşamba günü ailesi ve konsolosluk yetkilileri tarafından teslim alınarak Türkiye'ye gönderileceği belirtildi.

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ZANLI İÇİN TÜRKİYE'DE KAYIP DENİLMİŞ

Furkan Kocaman'ın katil zanlısı Muhammet Emektar için, ailesi ve İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi tarafından 19 Haziran 2018 tarihinde yapılan açıklamada, “30 Nisan 2018 tarihinde Almanya'ya gitmek için evinden ayrılan ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pasaport kontrolünden geçtikten sonra ortadan kaybolan Muhammet Emektar'dan haber alınamıyor” denilmişti.