Ihlara Vadisi hangi ilimizin sınırları içerisindedir?

20 Mart Oyna Kazan kopyası geldi. Kopya şu şekilde duyuruldu: “Ne güzeldir şimdi oralar.. Ihlara Vadisi hangi ilimizin sınırları içerisindeydi?” İşte 20 Mart Oyna Kazan kopyasının merak edilen yanıtı…

IHLARA VADİSİ HANGİ İLİMİZİN SINIRLARI İÇERİSİNDEDİR?

CEVAP: AKSARAY GÜZELYURT

Aksaray’a 40 km uzaklıktadır. Ihlara Vadisi, Hasandağı volkanından püskürtülen lavların akarsu aşındırması sonucunda oluşan kanyon vadidir. Melendiz Çayı, milyonlarca yıllık bir sürecin sonunda, 14 kilometre uzunluğunda ve yüksekliği yer yer 110 metreye ulaşan kanyon görünümlü bu vadiyi meydana getirmiştir. Bu çatlaklardan yol bulan kanyonun bugünkü halini almasını sağlayan Melendiz Çayı’na ilk çağlarda Kapadokya Irmağı anlamına gelen “Potamus Kapadukus” denilmekteydi.

14 km uzunluğundaki vadi Ihlara’dan başlar, Selime’de son bulur. Melendiz Çayı kanyon içinde menderesler çizerek akar. Ihlara ve Selime arasında 26’dan fazla menderes çizen akarsunun kuş uçumu boyu 8 km iken gerçekte 13 km’ye ulaşmaktadır. Vadinin yüksekliği yer yer 100 –150 m dir. Vadi boyunca kayalara oyulmuş sayısız barınaklar, mezarlar ve kiliseler bulunmaktadır. Ihlara Vadisi’nde kiliselerdeki süslemeler 6. yüzyılda başlayarak 13. yüzyılın sonuna kadar devam etmiştir.

Bazı barınaklar ve kiliseler yeraltı şehirlerinde olduğu gibi birbirine tünellerle bağlantılıdır.