İhlas küçük yatırımcıyı da bıktırdı

Yüzde 140’lık bedelli sermaye artışına gitme kararı alan İhlas Gayrimenkul, borsa yatırımcısından 156 milyon lira talep etti. Bugüne kadar bir kuruş kâr payı almayan yatırımcılar, “SPK sermaye artırımı talebini reddetsin” dedi

On binlerce İhlas Finans mağdurunun parasını 19 yıldır ödemeyen İhlas Grubu, borsadaki işlemleri ile de küçük yatırımcıyı bıktırdı.

1989 yılında halka açılan İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş. gerçekleştirdiği bedelli sermaye artırımları ile vatandaşı isyan noktasına getirdi.

Halka açıldığından beri 1 kuruş bile temüttü (kâr payı) dağıtmayan İhlas Gayrimenkul, 27 Aralık 2018'de yeni bir bedelli ser- maye artırımı için Sermaye Piyasası Kurulu'na (SPK) başvurdu. 140 milyon lira olan sermayesinin nakit (bedelli) olarak yüzde 140 oranında artırıp 336 milyon liraya çıkarmak isteyen İhlas Gayrimenkul, 196 milyon liralık bedelli artırımının 156 milyon lirasını borsadaki yatırımcılardan alacak.

Yüzde 79.68 hissesi Borsa İstanbul 1. Ulusal Pazar'da işlem gören İhlas Gayrimenkul, bugüne kadar 6 defa bedelli sermaye artırımı gerçekleştirdi. İhlas Gayrimenkul'ün aldığı yedinci bedelli sermaye artırımı kararını eleştiren yatırımcılar, şir- ketteki paylarını koruyamadıklarını ve büyük zarara uğradıklarını söyledi.

İhlas Gayrimenkul hisselerinin son bir yılda yüzde 48, son bir ayda ise yüzde 20'ye yakın değer kaybettiğine dikkat çeken yatırımcılar, SPK'nın bedelli sermaye artırımı başvurusunu reddetmesini istedi. Halka açıklık oranı bu kadar yüksek olan bir şirketin, bu kadar sık bedelli sermaye artırımı açıklamasının düşündürücü olduğunu ifade etti.

‘SESİMİZİ DUYSUNLAR'

Bir küçük yatırımcı, kendisinden istenen rakamları karşılayamayacağını belir- terek “SPK yetkilileri lütfen sesimizi duysun, İhlas'ın başvurusunu kabul etmesin” diye konuştu.

14 Nisan 2017 tarihli genel kurulunda, İhlas Madencilik adını değiştirip İhlas Gayrimenkul Proje Geliştirme ve Ticaret A.Ş unvanını alan şirket, o tarih itibarıyla gayrimenkul sektöründe faaliyetlerine başladı. Yeni inşaat projelerine başlayıp arsa ve gayrimenkul alımları yapan şirket, Aralık 2018 itibarıyla yeniden bedelli sermaye artışına gidilmesini ise İhlas İnşaat Holding ile birleşme kararı alınması nedeniyle verdi.

PARA İNŞAATA GİDECEK

Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapı- lan açıklamaya göre bedelli sermaye artımından elde edilecek paranın bir kısmı yeni inşaat projelerinin finansmanında ve faaliyetlerinde kullanılacak. Açıklamada 196 milyon liralık nakit girişinin maksimum yüzde 30'luk bölümünün ise şirketin inşaat dışındaki diğer faaliyet konularına ilişkin yatırımlarda değerlendirileceği belirtildi.

1989'da halka açılan İhlas Gayrimenkul, 20 yıl- da tam 6 kere bedelli ser- maye artırımı yaptı. Aralık 1997'de yüzde 100, Ocak 2001'de yüzde 200, Haziran 2003'te yüzde 100, Tem- muz 2009'da yüzde 100, Mayıs 2011'de yüzde 237, Aralık 2017'de yüzde 76 bedelli oranı ile sermaye artırımına gidildi. Son olarak 27 Aralık 2018'de sermaye artırımı için SPK'ya başvurdu.

Satılmayan 618 milyon liralık gayrimenkul

2017 yılında gayrimenkul sektöründe faaliyetlerine başlayan İhlas Gayri- menkul, Güzelce'de Bizim Evler 8, Beylikdüzü'nde Marmara Evleri projesini geliştirirken, İhlas İnşaat Holding, 29 Ocak 2010 tarihinde kuruldu. Holdingin bünyesinde, İhlas İnşaat Proje, Bizim Evler projelerini inşa eden İhlas Yapı, Armutlu Tatil ve Turizm İşletmeleri, Kuzuluk Kaplıca İnşaat Turizm Sağlık ve Petrol Ürünleri şirketleri yer alıyor.

MİLYARLARCA LİRALIK GELİR

19 yıldır parasını İhlas'tan alamayan vatandaşların mağduriyetleri devam ederken, inşa edilen lüks konutlardan milyarlarca lira gelir elde eden grubun stoklarında toplam 618 milyon liralık gayrimenkul var. İhlas Holding'in Ocak-Eylül 2018 finansal tablolarına göre, Kristalşehir projesinden 388 milyon 953 bin lira, Bizim Evler 7 ve Güzelce projelerinden 106 milyon 123 bin lira, İhlas Marmara Evleri projesin- den 61 milyon 918 bin lira, Bizimevler 6 ve 6 Metro projelerinden 31 milyon 424 bin lira, Armutlu Tatil Köyü 2. Etap projesinden 29 milyon 583 bin lira değerinde inşaat stoku bulunuyor.