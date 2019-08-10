İhlas Suresi hatmi, tövbe ve istiğfar etmek… Kurban bayramı ibadetleri neler?

Kurban Bayramı arefesinde ve Kurban Bayramı’nda okunması gereken bazı dualar ve bazı ibadetler tavsiye ediliyor. Ayrıca kurban kesilme işlemi gerçekleşirken de bazı özel dualar okunuyor. İşte merak edilen diğer detaylar…

KURBAN BAYRAMI İBADETLERİ

Kurban Bayramı yapılacak ibadetler insanların merakını çekiyor. 4 gün sürece kurban bayramı boyunca yapılacak pek çok ibadet vardır. İşte Kurban Bayramı'nda yapılacak ibadetler;

– İhlas Suresi hatmi yapmak: Bayram boyunca 1000 kez İhlas Suresi okuyarak İhlas Hatmi yapmak bayramdan alınacak fazileti atlayacaktır.

– Kurban kesmek: Durumu olan herkese vacip olan bu ibadet, Kurban Bayramı'nın sebebidir.

– Namaz kılmak: Kurban Bayramı sabahı milyonlarca Müslüman bayram namazına kalkacak. Bayram namazı dışında kaza ve nafile namazlar kılmak da son derece önemlidir.

– Teşrik Tekbiri getirmek: Bu sabah namazından sonra Kurban Bayramı'nın 4. günü ikindi namazına kadar teşrik tekbirleri getirmek vaciptir.

– Tövbe ve İstiğfar etmek: Tüm önemli dini günlerde olduğu gibi, Kurban Bayramı boyunca Cenab-ı Hak'tan günahlar için af dilemek, günahlardan tövbe etmek ve istiğfar etmek önemlidir.

– Fakir-fukaraya yardım etmek: Kurban etini ihtiyaç sahiplerine pay etmek de bu bayramın önemli amaçlarından biridir.

–Müslümanlar arası bağları güçlendirmek: Eş,dost, akraba ziyaretleri ile Mü'minler arası bağların güçlenmesi bayramların manevi yönünü canlandıracaktır.

KURBAN KESERKEN OKUNACAK DUALAR

Kurban kesileceği yere eziyet verilmeden götürülür. Hayvanın yüzü ve ayakları kıbleye gelecek şekilde sol tarafı üzerine yatırılır. Sağ arka ayağı serbest bırakılarak, diğer üçü bağlanır ve kıbleye karşı durulur ve üç defa “Bismillahi Allahü ekber” denildikten sonra şu âyetler kurban sahibi veya vekili tarafından okunur:

“De ki: Şüphesiz benim namazım, ibadetim/kurbanım, hayatım ve ölümüm hepsi âlemlerin Rabbi Allah içindir. O’nun ortağı yoktur. Bana sadece bu emredildi ve ben müslümanların ilkiyim.” (En’âm, 6/162-163)

“Ben, hakka yönelen birisi olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben, Allah’a ortak koşanlardan değilim.” (En’âm, 6/79)

Bu ayetlerden sonra,

“Allahü ekber Allahü ekber. Lâ ilâhe İllâllahü vallahü ekber. Allahü ekber ve lillâhil hamd şeklinde tekbir getirillir ve Bismillahi Allahü Ekber” denilerek hazırlanan keskin bıçak hayvanın boynuna çalınır. Damar ve borular tamamen kesilerek kan iyice akıtılır.

Hayvan böylece kesildikten sonra tamamen canı çıkıncaya kadar beklenir. Sonra kafası tamamen kesilir. Ve usûlüne uygun olarak hayvanın derisi yüzülür. Karnı açılır, iç organlar çıkarılır ve gövde ve etler parçalanır.

Hayvan tamamen ölmeden kafa ve ayaklarını koparmak, derisini yüzmeğe kalkmak, kıbleden çevirmek veya hayvana azab vermek mekruhtur. Kurbanın, sahibi tarafından kesilmesi menduptur. Başkasına da kestirilebilir.